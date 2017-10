Nymburk přivedl od slovinských mistrů Evropy trenéra Sekuliče

Čtyřicetiletý Sekulič se coby asistent Igora Kokoškova podílel na slovinské jízdě za evropským titulem na zářijovém EuroBasketu v Istanbulu.

Trenérské práci se věnuje už více než dvě desetiletí, v klubu Geoplin Slovan Lublaň, jedné z mládežnických líhní slovinského basketbalu, začínal v osmnácti letech.

Ve Slovanu se stal v roce 2004 asistentem u mužského áčka a o dva roky později ho už vedl jako hlavní trenér. V první sezoně dotáhl své hráče až do semifinále slovinské ligy.

V roce 2010 si ho vybral Aleksander Džikič jako asistenta v klubu Krka Novo Mesto. Ve dvou sezonách už byl hlavním trenérem tohoto předního slovinského klubu; před pěti lety s ním slavil mistrovský titul a v Eurocupu se probojoval mezi nejlepších 16 celků.

V sezoně 2015/16 byl jmenován hlavním trenérem mládežnických složek týmu Union Olimpija Lublaň a v minulé sezoně vedl družstvo Sixt Primorska, se kterým skončil na sedmé místě slovinské ligy.

Zkušenosti přidala Sekuličovi také práce u reprezentačních výběrů Slovinska, ať už juniorských či dospělých. V roce 2015 byl hlavním trenérem výběru do 18 let, o rok později vedl kategorii do 20 let a současně začal vykonávat asistentské úkoly u reprezentačního áčka.

„Výběr asistenta necháváme vždy na hlavním trenérovi. V této situaci to nebyla lehká práce, protože nebylo snadné najít trenéra, který by se mohl uvolnit. V případě Sekuliče je to, podle mě, správná volba, protože působil u úspěšného slovinského reprezentačního výběru, který vyznává styl podobný tomu našemu,“ řekl k angažování nového člena realizačního týmu generální manažer Rudolf Šimeček.