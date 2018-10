Od kolapsu k duze. Šampion Valverde prošel vzkříšením za patnáct dnů

Nejstarší mistři světa profesionálů v silničním závodě:

38 let - Joop Zoetemelk (Niz.)

v Giaveře 1985

38 let - Alejandro Valverde (Šp.)

v Innsbrucku 2018

35 let - Mario Cipollini (It.)

v Zolderu 2002

Nejstarší olympijští vítězové (profesionálové) v silničním závodě:

38 let - Alexander Vinokurov (Kaz.)

v Londýně 2012

32 let - Pascal Richard (Švýc.)

v Atlantě 1996

31 let - Greg van Avermaet (Bel.)

v Riu 2016

Nejstarší šampioni závodů Grand Tour:

41 let - Chris Horner (USA) na Vueltě 2013

36 let - Firmin Lambot (Fr.) na Tour 1922

34 let - Henri Pélissier (Fr.) na Tour 1923

Nejstarší vítězové etapy na závodech Grand Tour:

41 let - Chris Horner (USA) na Vueltě 2013

41 let - Pino Cerami (Bel.) na Tour 1963

38 let - Alejandro Valverde (Šp.) na Vueltě 2018