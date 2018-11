Už má i svoji ulici. Nepřestávám se překvapovat, říká Valverde

Zjevili se v cílové rovince bok po boku.



Dva muži s nejcennějšími trikoty cyklistického světa.

V tom žlutém Geraint Thomas jako král letošní Tour de France. A v tom duhovém Alejandro Valverde. V osmatřiceti letech poprvé mistr světa.

V hledišti plném japonských nadšenců byl i Didi Senft, nejslavnější cyklistický fanoušek v roli El Diabla.



Ne, to není repríza žádné etapy na Tour. A to i přesto, že první půlka japonského závodu opravdu obsahuje spojení Tour de France.

Saitama Critérium se totiž už pošesté v řadě jelo pod hlavičkou společnosti A.S.O. pořádající francouzskou Tour.

Také proto se tady objevil Geraint Thomas ve žlutém trikotu nebo loni končící španělská legenda Alberto Contador, který se zapojil do závodu na kolech BMX nebo do zápasu v baseballu.

Alberto Contador v netradičním závodu s japonskými dětmi. Světový šampion v cyklistice Alejandro Valverde coby baseballista. Cyklistický fanoušek Didi Senft alias populární El Diablo.

Ani Thomas, ani nikdo další v hlavním závodu celého víkendu ale na závěrečné zrychlení Alejandra Valverdeho nestačil. Španěl tak rozpřáhl ruce ve vítězném gestu - poprvé v trikotu mistra světa se mohl radovat z vítězství v cyklistickém závodu.



„Je to radost poprvé zvítězit v tomhle nádherném dresu, navíc před tak unikátním a velkým publikem. Startoval jsem tady už při prvním ročníku, a i teď podruhé jsem si to nesmírně užil,“ popisoval Španěl.



Vím, že můžu vítězit

Ne, ani zranění z loňské Tour, ani pokročilý věk Alejandra Valverdeho nezastaví.

„Je to zvláštní, ale opravdu vyhrávám víc a o dost jednodušeji než dřív,“ přiznává.

Během své dlouholeté kariéry zažil dva momenty, kdy spadl na úplné dno. Nejprve když mu bylo na dva roky zakázáno závodit poté, co se jeho jméno objevilo ve spojitosti s dopingovou kauzou Operacion Puerto. A pak právě po zranění z loňské Tour, kdy i cyklističtí experti debatovali nad tím, jestli se po těžké zlomenině nohy ještě může vrátit.

Vrátil se snad ještě silnější.

„Kromě toho zranění si poslední tři roky říkám, že už lepší sezonu snad ani nemůžu mít. Pořád se nepřestávám překvapovat,“ usmívá se.

Po letošních výsledcích po něm doma v Murcii pojmenovali hlavní ulici na severovýchodě města na Avenida Alejandro Valverde.

Un honor y un orgullo conseguir el Vélo d'Or 2018 . Todavía más recibirlo de manos del gran Miguel Indurain 朗



Abrimos 2019 cerrando de la mejor forma un 2018 de ensueño ( @PhotoGomezSport) pic.twitter.com/V9RhySiNGb — alejandro valverde (@alejanvalverde) 26. října 2018

Bude se prolínat s další ulicí pojmenovanou po španělském šampionovi - pětinásobném králi Tour Miguelu Indurainovi.



Získal také Zlaté kolo - ocenění časopisu Vélo pro nejlepšího cyklistu roku.

„Pořád mě baví závodit jednoduše proto, že vím, že můžu vítězit. Je tady spoustu skvělých cyklistů, kteří ale musí trénovat šest, sedm hodin denně, aby se na tu úroveň dostali. Já musím samozřejmě taky trénovat, ale ne takhle. Vždycky jsem byl vítěz a pořád jsem,“ říká.

Flandry? Dlužím to sobě i fanouškům

Hlavně kvůli jízdě v duhovém trikotu se těší na každý závod příští sezony. Proto pro něj bude speciální, nehledě na výsledky.

I z toho důvodu v dubnu vůbec poprvé v kariéře zavítá Alejandro Valverde na závod Kolem Flander.

Loni zajel skvěle jinou belgickou klasiku Dwars door Vlaanderen, kde skončil jedenáctý, na Flandry si ale netroufl.

Plánoval je už před dvěma lety, ale i tehdy se jim nakonec vyhnul.

Teď má konečně premiéra přijít.

STUPNĚ VÍTĚZŮ. Vítězný Alejandro Valverde, druhý Geraint Thomas, třetí Jukija Araširo.

„Jsem realista a vím, že závod jako Flandry nemůže člověk vyhrát, aniž by s ním měl zkušenost. Ale těším se, že je pojedu v trikotu mistra světa. Myslím, že účast na Flandrech dlužím fanouškům i sám sobě,“ říká. „Můžu jet dobře, špatně, můžu vyhořet, dostat defekt. Variant je spousta.“



Že by si o týden později zkusil i obávané Peklo severu?

„Ani náhodou. Jedině, že bych přibral šest nebo sedm kilo,“ směje se.

S velkou pravděpodobností poté zamíří na italské Giro, následovat by měla španělská Vuelta a nakonec obhajoba titulu mistra světa v Yorkshiru.

Tour de France by měl příští rok vynechat.

„S duhovým dresem mě tam pochopitelně chtějí, ale já nemám žádnou povinnost Tour jet. Musíte taky jezdit závody, které vám vyhovují a příští Tour mi úplně nesedí. Nelíbí se mi,“ připouští.

Zároveň však podporuje šéfa největšího cyklistického cirkusu světa Christiana Prudhomma v jeho snaze zakázat používání wattmetrů v závodě.

Podle Valverdeho by Tour bez wattmetrů byla otevřenější.

„Mám raději závodění založené na pocitu. Možná by výsledky byly stejné, ale není to špatný nápad. Určitě bych tomu dal šanci,“ říká. „Tým Sky je na tohle expert, pro ně je wattmetr důležitá věc. Všimněte si toho, jak kontrolují závod. Jedou vepředu a všechno mají matematicky propočtené. Kdyby wattmetry neměli, možná by to bylo jiné. Za pokus to stojí,“ dodává.

Vysílačky by se naopak nevzdával, hlavně kvůli bezpečnosti, která je na prvním místě.

V osmatřiceti letech španělský matador stále nemá jasno, kdy svou kariéru definitivně zabalí.

„Vážně nevím,“ usměje se. „Víte, jak o svém konci kariéry přemýšlím? Jednoho dne si prostě řeknu - a je to, s cyklistikou už jsem toho zažil dost. Bude to chvíle, kdy mě přestane bavit to tréninkové utrpení. A že mě stále baví,“ dodává.