Bez posvícení. Zvrátí ještě akrobatický pilot Šonka boj o titul?

Martin Šonka, akrobatický pilot, který vyhrál tři závody prestižní série Air Race v řadě, tentokrát v Indianapolis selhal. V předposledním klání sezony nepostoupil z prvního kola, získal jen bod a především ztratil vedení v šampionátu.

„Vypadá to na špatné nastavení směsi paliva motoru, což znamená, že motor neměl optimální výkon. Letěl jsem víceméně, jak jsem si naplánoval, ale bylo to pomalé,“ řekl. „Nedá se nic dělat, bohužel není každý den posvícení.“

Vlastně mohlo být ještě hůř. Byť závod vyhrál domácí Michael Goulian a posunul se do čela, tak stejně jako Šonka bodově selhal i Australan Matt Hall, další z aspirantů na titul. I proto je Čech druhý, a chce-li se stát mistrem světa, pak musí poslední závod v Dallasu vyhrát a Goulian skončit nejlépe třetí. Když bude Šonka druhý, jeho protivník musí být nejlépe čtvrtý a zároveň nesmí vyhrát Hall.

„Rozhodně nic nevzdávám. Na tomhle sportu je krásné, že se v něm může stát absolutně cokoliv. I když teď ztrácím, věřím, že v Dallasu mohu vyhrát, a uvidíme, co se stane pak. Mike bude teď ten, kdo bude pod tlakem,“ myslí si Šonka.

Sám to zažil loni. Před posledním závodem, který se shodou okolností konal právě v Indianapolis, vedl. Až poslední let ho o titul připravil. Zvítězil Japonec Muroja, letos už bez naděje, a Šonka později vyprávěl, jak složité bylo vyrovnat se s tlakem favorita.

Teď je naopak on v roli „lovce“.

Bude to však dlouhé čekání, neboť v Dallasu se závodí až za pět týdnů. Šonka i jeho tým stráví celou dobu v USA, odkud pochází Šonkův mechanik. „Čekají nás nějaké úpravy a testování, hned po finálovém závodě se totiž letadla zabalí do boxů a jedou lodí do Abú Zabí na první zastávku příštího ročníku. Teď je tedy jediná možnost, kdy se na letadle dá pracovat. Určitě také doufám, že nám úpravy pomohou v tom posledním závodě, takže přijedeme připravení,“ věří Šonka.

V Americe bude měsíc dřít i druhý český pilot v šampionátu, Petr Kopfstein. Ten v Indianapolis skončil třináctý ze čtrnácti účastníků a předposlední je i v celkovém pořadí. „Musím se hlavně připravit na rok 2019,“ tvrdí.