Peníze od magnáta a štěstí od bohů. Jak se rodil triumf v Lize mistrů

Počítačový magnát Angelopulos pomohl tým zachránit a o dva roky později financoval i návrat do nejvyšší soutěže. Na počátku tohoto roku slavili v Aténách zisk Řeckého poháru. A teď, po sezoně plné šťastných koncovek, se mazlí i s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Klub založený v roce 1924 emigranty z Konstantinopole (Istanbulu, chcete-li) získal pro Řecko ve slavném finále před padesáti lety první evropský titul, když zdolal Slavii VŠ Praha (USK, chcete-li) ve finále Poháru vítězů pohárů.

V 21. století však žluto-černí prožívali temné časy. Po vleklých finančních potížích museli vzít v roce 2013 za vděk druhou příčkou ve třetí lize. Ale pak už cestu zpátky mezi elitu nijak neprotahovali.

Posílený kádr plný Američanů letos v lize nezáří, s bilancí 14 výher a 10 porážek se dvě kola před koncem základní části dělí o páté místo a dívá se z dálky na suverénní dvojvládí Panathinaikosu a Olympiakosu. Sezona je však už teď úspěšná, klub prošel k evropskému titulu.

Kromě basketbalového umění za to vděčí i velké porci štěstí.

Moc nechybělo, aby Aténští neprošli už přes základní skupinu. V jejím posledním zápase potřebovali nejenom zvítězit nad německým Bayreuthem, ale také spoléhali na úspěchy Štrasburku a Benátek.

Nakonec měli nejvíce problémů sami, když jim výhru nad Bayreuthem zachránil trojkou devět sekund před koncem pivotman Dušan Šakota. Kapitán týmu a zároveň syn trenéra AEK tím na poslední chvíli posunul své muže do osmifinále proti Nymburku.

Středočeši v Aténách v prvním utkání play off podali výborný výkon a pozdější vítěz celé soutěže byl po milosrdné porážce 98:88 znovu na pokraji vyřazení.

Řekové ale v Nymburce hráli skvěle a od začátku vedli. K postupu jim ovšem pomohlo až zaváhání nymburského kapitána Pavla Pumprly, který neproměnil dva trestné hody, a na druhé straně úspěch křídelníka Kevina Puntera, když právě přes Pumprlu dalekonosnou trojkou dvě sekundy před koncem poslal hosty do jedenáctibodového vedení. A zajistil jim postup.

Tahle trefa byla nakonec vyhlášena nejlepší akcí AEK v aktuální sezoně.

Relativně nejklidnější cestu měli AEK přes čtvrtfinále, když vyhráli nad Štrasburkem v prvním utkání o devět bodů a v tom druhém remizovali 83:83. Ještě dvě a půl minuty před koncem sice prohrávali 47:55 a znovu nebyli daleko od vypadnutí. Závěr však zvládli a prošli do nejlepší čtyřky.

K triumfu AEK nepochybně přispěla jejich ambice finálový turnaj uspořádat v obří aréně OAKA. S podporou aténského publika se hned hraje jinak.

V semifinále proti španělské Murcii možná zachránili Řeky rozhodčí, kteří nezapískali faul při posledním útoku v podání Sadiela Rojase. Na stavu 77:75 pro AEK už nic nezměnily protesty od hráčů katalánského klubu.

Finálový zápas přinesl nový rekord v počtu diváků na Lize mistrů, když do slavné OAKA arény dorazilo osmnáct tisíc platících diváků. Domácí nepustili dosavadního suveréna soutěže AS Monaco ani jednou do vedení, a ač měli při náporech francouzského celku namále, uhájili výhru 100:94.

Momenty z Final Four:

Z hlediště jim fandil i čtyřnásobný šampion NBA s Los Angeles Lakers osmdesátých let a následně trenér Kurt Rambis, který v AEK začal v roce 1980 svou profesionální kariéru a až pak se připojil k „Showtime“ éře Magica Johnsona a Kareema Abdul-Jabbara.

Šťastný majitel Makis Aggelopulos byl se svým týmem velmi spokojen a řekl, že ani neuvažuje o připojení se k Eurolize, kterou v posledních měsících zmítají problémy s městským rivalem Panathinaikosem.