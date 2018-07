Holka z plakátu ulétla. Udělala nejdelší český skok sezony

Adéla kdo?

Adéla Záhorová. Další jméno, které se mohou začít příznivci atletiky učit.

Minulý týden si v Táboře ve středu vpodvečer při Velké ceně roztleskala při svém posledním pokusu hlavní tribunu. Několik stovek diváků si stouplo a fandilo. A Adéla Záhorová pak skočila 6 metrů a 48 centimetrů. Vyhrála nejen domácí mítink, ale zároveň předvedla i nejdelší skok, který se letos zapsal do českých dálkařských tabulek. Ten předchozí 6.51 metru byl s nepovolenou podporou větru.

„Ta atmosféra mi moc pomohla. Hodně mě to nabudilo. Tenhle táborský sektor je výborný. Závodí se tu samo a já si to užívala. I to mi možná pomohlo,“ říká studentka třetího ročníku budějovického gymnázia Česká, kde chodí do sportovní třídy.

Rodačka z Milevska, která závodí za táborský klub, prodělala v posledních měsících velký výkonnostní skok. Zatímco od začátku sezony skákala kolem šesti metrů a patnácti centimetrů, na nedávném juniorském mistrovství světa ve finském Tampere zaznamenala osobní rekord 6.33 metru a v tu dobu před velkou cenou Tábora zaostávala o jeden centimetr za nejlepším českým výkonem.

V Táboře pak svou formu prodala ještě víc. „Čekali jsme, kdy mi to v sezoně ulítne. Asi bych formu dokázala prodat i na mistrovství světa, akorát jsem nikdy netrefila pořádně odrazové prkno. A těch třicet centimetrů pak chybělo,“ usmívá se.

Jinak si ale svůj vrchol sezony maximálně užila a deváté místo ve světové juniorské konkurenci bere jako velký úspěch. „Navíc to celé bylo super. S ostatními závodníky jsme si fandili. A když jsme se šli projít do města, tak to bylo moc pěkné,“ vypráví Adéla Záhorová, která přiletěla domů jen dva dni před Velkou cenou Tábora.

A zřejmě nechybělo moc a mladá atletka se mohla radovat i z postupu na mistrovství Evropy dospělých, které se bude konat začátkem srpna v Berlíně.

Limit pro mladší závodníky byl 6.54 metru. Ve finále ji pak od Berlína dělilo šest centimetrů. „O tom jsem vůbec neuvažovala A popravdě, já ten limit ani neznala,“ říká svěřenkyně českobudějovického trenéra Jiřího Coufa.

Ten její nejdelší výkon sezony na vlastní oči neviděl. „Chtěl si odpočinout, tak do Tábora nejel,“ vysvětlovala. „Ale za týden na Kladně už bude v plné síle,“ usmívala se nad otázkou, jestli nebude lepší ho před víkendovým mistrovstvím republiky dospělých nechat doma.

Vzhledem k aktuální formě po víkendu může začít platit spojení: Adéla Záhorová – mistryně republiky. „Každý závod je jiný. Nad tímhle zatím vůbec nepřemýšlím,“ odmítá podobné úvahy osmnáctiletá závodnice, která zatím nedokáže odhadnout, kam až se může posunout. „V Táboře totiž ten můj výkon vlastně nebyl úplně ideální. Neměla jsem ten správný rozběh,“ dodává. I proto doufá, že může být ještě lepší.