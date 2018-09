Před nervozitou utekl do skal. Ale ona stejně přijde, říká Ondra

Zvětšit fotografii Adam Ondra patří mezi světovou elitu ve sportovním i soutěžním lezení. | foto: Petr Topič, MAFRA

dnes 5:59

Innsbruck (Od našeho zpravodaje) - V roli největšího favorita a jako poslední. Tak vstoupí do nedělního semifinále MS v lezení na obtížnost český reprezentant Adam Ondra. Obhájce titulu se nechtěl nechat svázat atmosférou světového šampionátu, klid se vydal hledat s do skal. „Tam se cítím jako doma. Najednou mi přijde, jako by žádné závody nebyly," povídá.

Ale ony jsou. A ne ledajaké. Ty nejdůležitější za poslední dva roky. Ondra se pokusí v Innsbrucku uzavřít zlatý hattrick, na mistrovství světa triumfoval v obtížnosti také v letech 2014 a 2016. Mezi šestadvacítku nejlepších postoupil suverénně, vylezl obě cesty až na vrchol a dodal si potřebnou sebedůvěru. „Lezlo se mi dobře, byl jsem příjemně překvapený,“ hodnotí pětadvacetiletý sportovec. Vítězství v kvalifikaci mu zajistilo, že v semifinále bude soutěžit jako poslední. „Ale kdo ví, jestli je to výhoda. Někdy je lepší jít dříve a pak mít více času na odpočinek před finále,“ přemítá. Zatímco v pátek se vydal na cesty, které předem znal, v neděli poleze „on sight“. Přijde před stěnu v jistě narvané hale Olympiaworld, změří si ji pohledem a bez předchozího seznámení s překážkami se pustí do boje. Konkurenti? Adam Ondra touží po zlatém hattricku, soupeři by ho zase rádi sesadili z trůnu. V kvalifikaci se blýskl Slovinec Domen Škofič, kvalitu ukázal i Ital Stefano Ghisolfi. „Toho jsem měl ve skupině. Pozoroval jsem ho a je dobře připravený. Topoval jednu cestu. Je mi jasné, že to nebudu mít jednoduché,“ říká Ondra. S prvním dotykem se spustí časový limit a Ondra bude mít šest minut na to, aby se dostal až k topu - poslednímu chytu. „Lezení „on sight“ mi vyhovuje. Podle mě umím cestu velmi dobře přečíst a ze země velmi dobře odhadnout, jak se to pravděpodobně poleze,“ tvrdí. „I když ne vždy se mi to povede,“ dodá a s nadhledem se pousměje. Působí uvolněně, nad věcí. Ale i takového suveréna dožene nervozita. „Přijde, zaručeně. Ale já potřebuji, aby přišla co nejpozději. Těsně před tím, než začnu lézt,“ vysvětluje Ondra. Aby si od tíhy, kterou přináší pozice favorita i samotné lezení na obtížnost jako takové, odpočinul, naplánoval si o volném sobotním dni výlet do skal. „Nelezl jsem, jen jistil přítelkyni. Odpočinul jsem si, odřízl se od atmosféry závodů.“ Alpami lemovaný Innsbruck je pro podobný únik skvělé místo. Všude kolem města je spousta náramných cest a Ondra se do Rakouska rád vrací. Tentokrát se vrátil pro zlato. „A vím, že šance tam je.“