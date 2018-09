Zůstat bez finále? To by byl horor, přiznal Ondra po těsném postupu

Zvětšit fotografii OBHÁJCE TITULU. Český lezec Adam Ondra se drží chytu v kvalifikaci lezení na obtížnost na MS v Innsbrucku. V této disciplíně je obhájcem světového titulu. | foto: Monika Brkalová

dnes 16:34

Innsbruck (Od našeho zpravodaje) - Prožíval dramatické chvilky. Když Adam Ondra padal ze stěny, bál se, že se nedostane do finále mistrovství světa. Byl by to obrovský šok, vždy lezení na obtížnost je jeho nejsilnější disciplína a obhajuje v ní titul světového šampiona. Hned poté, co přistál na zemi, křičel Ondra na českého šéftrenéra Tomáše Bintera. Stačilo to? Jsem tam? Stačilo, byť těsně.

„Naštěstí to vyšlo,“ oddechl si Ondra, když přišel mezi novináře. Zatímco v kvalifikaci „topoval“ obě cesty, tentokrát až na vrchol pětadvacetiletý reprezentant nedolezl. Zvládl 34 z 50 bodovaných kroků, poté ztratil kontakt se stěnou a za údivného hučení publika spadl. Ani hlasatel v hale Olympiaworld nechápal, co se právě stalo. „Maestro“, jak Ondru tituloval, v semifinále nečekaně zaváhal. Ondra skončil společně s dalšími pěti závodníky, včetně dalšího Čecha Jakuba Konečného, dělený pátý. Kdyby udělal chybu o krok dříve, finálové brány by mu zůstaly uzavřeny. Za překvapivým výsledkem nebyla náročnost cesty. Co se tedy v osudovou chvíli přihodilo?

Závodník přede mnou spadl dříve, než jsem čekal, a já už jsem si nestihl udělat předzávodní rituál. Nestihl jsem použít speciální zahřívací polštářek na ruce, kůže zůstala suchá a já jsem věděl, že se na prsty nemohu spolehnout. Od začátku jsem se na cestě necítil dobře. Do finále jste prošel těsně.

Naštěstí to vyšlo. Kdybych nepostoupil, byl by to horor. Snad si před finále stihnu ruce rozehřát. Ve finále to bude dobré „Věřím, že si vybral smůlu a ve finále uspěje,“ doufá Tomáš Binter. Český šéftrenér podotkl, že Ondra lezl v semifinále už po hůře upravených chytech, což se v bojích o medaile nestane. Na řadu totiž půjde mezi prvními. Na stejném bodě jako vy, skončilo dalších pět závodníků. Šlo o obtížné místo?

Já ani nevím. Kvůli tomu, že jsem se cítil nepříjemně, jsem tam dolezl unavený a už jsem neměl síly na další postup. Kdybych se na těch chytech cítil komfortně, tak by podle mě nebyl problém lézt dál. Berete to tedy tak, že překážkou byla pouze kůže a ne cesta?

Přesně tak. Já neříkám, že bych to semifinále vyhrál, ale s tou kůží se lezlo opravdu nepříjemně. S čím půjdete do finále? Na první místo ztrácíte pět bodů.

S tím, že snad kůže bude dobrá a poleze se mi úplně jinak.