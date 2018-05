Nezávoď, řekli doktoři. Lacko ale se svým tahačem v Itálii zazářil

„Snažil jsem se nemyslet na svůj zdravotní stav, ale pořád mě to limitovalo. Proto výsledky v Misanu předčily má očekávání,“ překvapilo i samotného Lacka.

Jeho start byl v ohrožení, když se z plánované operace slepého střeva v půli května vyklubala nečekaná a důkladná revize jeho dutiny břišní. Po několika hodinách od prvního zákroku totiž musel s velkými bolestmi na sál znovu a lékaři mu v břiše objevili víc průšvihů.

„Čistili mi střeva a vnitřnosti, z toho je největší bolest,“ svěřil se 33letý rodák z Čeladné a před startem letošního mistrovství tvrdil: „Jizva už je pěkně zahojená, ale otřesy mi pořád nedělají dobře. Ani dlouhé sezení není dobré.“

Doktoři mu start v Misanu nedoporučili, naopak mu radili ještě dvoutýdenní nezávodní klid. Jenže Lacko je nezmar, nedal si říct. Věděl totiž, že bodovou ztrátu z úvodního víkendu by už nejspíš nedohnal. Letos je na programu jen osm evropských podniků místo loňských devíti.

Jednička roudnické stáje Buggyra si břicho upnula stahovacími pásy, aby se jí nerozjely vnitřní stehy, a šla do boje. Během pátečních volných tréninků se Lacko rozhodl: „Budu závodit. Není to ještě úplně ono, zlepšuje se to však každým dnem. Mírné bolesti jsem cítil, ale nic, co by mě extra omezovalo.“

Hned první ze čtyř závodů dokončil Lacko na pódiu, cílem projel jako třetí a po dodatečné penalizaci Španěla Albaceteho se posunul dokonce na stříbrnou figuru.

„Naštěstí se mi po kolizích soupeřů v úvodu povedl restart a protáhnul jsem se na 3. místo. Pak už to bylo jen o tom neudělat chybu, protože sebemenší zaváhání by znamenalo propad,“ líčil Lacko, který po operaci shodil 9 kilogramů.

I v druhé sobotní jízdě kroužil v Misanu na 3. příčce, ale v předposledním kole donutil k chybě Francouze Janieca a nakonec opět získal stříbro. „Na startu jsem měl trochu štěstí, že jsem se mele přede mnou vyhnul a posunul se na třetí pozici. Pak už jsem jen čekal na chybu Janieca, která přišla,“ prohlásil ostře sledovaný šampion.

K sobotním 24 bodům v neděli Lacko přidal už jen dva. Nejprve dojel ve třetím závodě devátý, poslední jízdu ani nedokončil. V průběžném pořadí je pátý s 26 body, vedoucí Němec Hahn jich má 50.

„Třetí závod byl hodně o fous. Jsem rád, že jsem vůbec dojel. Na startu to přede mnou někdo zašlápl, což mě zaseklo. Navíc mi pak v první zatáčce Lenz prorazil gumu,“ popisoval Lacko trable, které nesouvisely s jeho zdravotním stavem.

A stejně to bylo v italské derniéře, z níž odstoupil po 6. kole. „Po startu jsem dostal ránu a přestalo mi jít řízení. Bohužel tak nepravidelně, že jsem nevěděl, kdy mi vypne a kdy ne. Několikrát jsem vylétl i mimo trať. Nemělo cenu se s tím dál prát, byl by to zbytečný hazard,“ usoudil Lacko.

Manažer roudnické stáje Jan Kalivoda výkon týmové jedničky Lacka považoval za hrdinský: „Musím před Adamem smeknout. Postavit se po tak komplikované operaci a za takovýchto podmínek na start a ještě urvat dvě druhá místa je krásný výsledek. Bylo vidět, že jel se sebezapřením, ale překonal to a veze si z Itálie velice důležité body, i když mu v neděli štěstí nepřálo.“

Brit Oly Janes, novic v Buggyře, na první evropské body nedosáhl. „Mám se stále co učit, abych se dotáhl na elitu,“ chápe, že to chce čas. Druhý díl mistrovství hostí maďarská Budapešť v půli června, v Mostě se závodí první víkend v září.