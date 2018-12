Dal hattrick, ale říkal: Kluci mi to namazali na chleba. Já jen zametal

Adame, jaký to byl zápas?

Hrát před takovými fanoušky bylo fantastické a fakt jsem si to užil. Musím poděkovat klukům, protože mi to namazali na chleba. Já jen stál na dobré pozici a zametal to do brány.

Přesto trvalo, než jste zápas zlomili. Proč?

Nějaká slova o tom, že můžeme prohrávat, padla. Nechtěli jsme si to připustit, ale nakonec to tak dopadlo. Opakovali jsme si: nesmíme být nervozní, nesmíme být nervózní. Jenže nikdo z nás nezažil takovou atmosféru, takže se vlezlo na hřiště a prvních pár minut tam ta nervozita byla. Z toho plynuly technické chyby, ale postupem času jsme to odbourávali. Navykli jsme si na atmosféru a začali soupeře mačkat, až se to zlomilo. Doufám, že už to bude lepší a lepší.

Kdy přišel onen zlom?

Jak jsme dali na 6:3. I Němci pak vytahovali presink, snažili se rozhodit naší obranu. Ale otevřeli hřiště a my se lehčeji dostávali do gólových pozic.

Trenéři říkali, že jste však v průběhu duelu byli v klidu.

Jak na tom hřišti ale člověk stojí, tak jsem byl nesvůj. Po první třetině jsme si řekli, že to musíme zlepšit, trošku se lépe koncentrovat. Fanoušci nám velice pomohli, byl to náš šestý hráč a chtěl bych jim poděkovat.

Vy jste týden před mistrovstvím téměř nehráli florbal, protože jste byli na soustředění na Tenerife. Byla to výhoda?

Myslím, že ano. Trošku jsme vypnuli od florbalu, navázali jsme kamarádské vztahy, pouta se stmelila. A už nám florbal chyběl, takže jsme se těšili do Prahy.

Měl jste tu rodinu?

Ano, bylo fantastické hrát před nimi. Po zápase jsem v jejich očích viděl radost. Byla to premiéra jako hrom a taky nejlepší zápas, který jsem hrál.

Přitom jste začínal s tenisem, ale pak vás k florbalu zlákal nějaký leták. Takže dobré rozhodnutí?

To nevím, těžko říct, jak by to vypadalo, kdybych víc začal s tím tenisem. Ale jsem rád, že hraju tenhle sport. Je tu super parta a bojujeme každý za jednoho.

Už v neděli hrajete proti Lotyšsku. Bude to těžší zápas?

Očekávám náročnější hru, protože jsou Lotyši urostlejší. Chodí do soubojů mnohem ostřeji, takže si musíme připravit hlavně hlavu. Snad vyhrajeme, abychom postoupili rovnou do čtvrtfinále.