ONLINE: Šafránková bojuje na ME v Berlíně v kvalifikaci kladivářek

dnes 9:57 9:43

Čtvrtým dnem pokračuje atletický evropský šampionát v Berlíně. V kvalifikaci kladivářek se pokouší uspět Kateřina Šafránková. O postup do finále usiluje i tyčkař Jan Kudlička. Do akce půjdou české mílařky i Lucie Sekanová v závodě na 3000 metrů překážek. Kateřina Cachová pokračuje ve výborně rozjetém sedmiboji. Dění na ME sledujeme v online přenosu.

V 10 hodin odstartovala kvalifikace kladivářek, kde Česko reprezentuje Kateřina Šafránková. Od 10.30 bojují o postup do finále tyčkaři, včetně Jana Kudličky. Před jedenáctou se přesune soutěž sedmibojařek do dálkařského sektoru. Ve skvělých výkonech by ráda pokračovala zatím šestá Kateřina Cachová. „Těším se na všechny disciplíny, v tréninku jsme stihly odtrénovat všechno, jak jsme chtěly, tak si myslím, že by to mohlo být dobré,“ věří si na páteční disciplíny - po dálce následuje oštěp a od 20.20 osmistovka.

V 11.25 se v rozběhu dvoustovky představí sprinterka Marcela Pírková. Od 12 hodin poběží mílařky, české barvy hájí hned tři - Kristiina Mäkki, Diana Mezuliáníková a Simona Vrzalová. Kvalifikace čeká také na Lucii Sekanovou, ta se vydá na trať 3000 metrů překážek. Dopolední program v Berlíně vrcholí čtvrtkařskými štafetami mužů (s českým zastoupením) i žen. Ogrodníková zabojuje o medaili Čekání na první medailový zisk pro českou výpravu může večer ukončit oštěpařka Nikola Ogrodníková. Do finále vstupuje jako členka širšího okruhu favoritek, letos totiž v Diamantové lize třikrát stála na stupních vítězů a v Lausanne dokonce slavila vítězství.