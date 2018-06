BO bez medaile. Na jihlavském náměstí kralovali zkušení Pařížané

Na Vysočinu přijelo v elitní mužské kategorii celkem osmnáct týmů, které byly rozděleny do čtyř skupin, dva nejlepší vždy postupovaly do play off. Tentokrát bylo přítomno několik zahraničních týmů a projevilo se to na kvalitě, když ve vyřazovacích bojích byly jen tři domácí celky.

Vítězové tří letošních turnajů Chance 3x3 Tour BO Tuzemák!!! ve složení Jan Stehlík, Dalibor Fait, Jan Kratochvíl a Lukáš Stegbauer ve čtvrtfinále porazili další český tým Chalaniska 22:13, ale v semifinále nestačili na pozdější vítěze Paris LCG 17:21.

BO prohrávali v semifinále už 0:6 a tuto ztrátu nedokázali dohnat. V závěru se dokázali přiblížit na 17:19, ale soupeř dvěma koši uzavřel zápas. Poslední český tým ve vyřazovacích bojích Problems padl ve čtvrtfinále s finalistou Ukrdealing 8:21. Ukrajinci pak přehráli v semifinále Letný vánok 19:14 a prošli do finále.

Souboj zklamaných semifinalistů o třetí místo vyšel Slovákům výrazně lépe. Letný vánok přehrál BO 21:12. Zápas byl pět minut vyrovnaný a Češi v jednu chvíli ztráceli jen 8:9, ale pak se Slováci chytili z dálky a zklamaného soupeře dorazili.

Ve finále pak Francouzi utekli z vedení 5:4 na 15:5 střelami z dálky a nakonec zvítězili 20:15. Na Vysočinu dorazila čtveřice velmi zkušených Pařížanů: Ferdinand Prenom, Malela Mutuale, Mickael Var a Hugo Invernizzi, jenž patří do širšího kádru reprezentace a v dresu Nanterre si letos zahrál Ligu mistrů proti Nymburku.

V ženské kategorii se objevilo devět týmů a znovu se dařilo zahraničním celkům, když zvítězil výběr Slovakia po finálovém úspěchu 16:12 nad Rakušankami.

V českém souboji o bronz uspěl celek V-V-A ve složení Tereza Motyčáková, Eliška Misíková, Gabriela Mervínská a Pamela-Therese Effangová, s Postoloprty si poradil 17:15.

Vítězky hrály ve složení Pavla Bertovičová, Alexandra Riecká, Romana Vyňuchalová a Zuzana Mračnová.

Chance 3x3 Tour pokračuje příští víkend v Poděbradech.