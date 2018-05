Kdo chce na olympiádu, musí do světa. Češi sbírají body i v Austrálii

Ona je to vlastně nutnost. Alfou a omegou pro případný postup na turnaj pod pěti kruhy bude světový žebříček národů. Důležité jsou body, které do něj Češi posbírají. Mise pro letošek je nastavená jasně. Účastnit se nejen české Chance 3x3 Tour, ale jezdit si především pro body zvenku.

V minulých týdnech už na tom začali pracovat členové týmu Bernard Humpolec, kteří na druhý pokus uspěli na challengeru v Číně a kromě druhého místa získali také možnost účasti na turnaji série World Tour v japonské Ucunomiji.

Češi ve 3x3 Širší nominace mužů: Vojtěch Rudický, Marek Sehnal, Martin Novák, Jiří Dedek, Ondřej Dygrýn, Roman Zachrla, Ondřej Šiška, Jan Karlovský, Lukáš Bukovjan Širší nominace mužů do 23 let: Vojtěch Rudický, Marek Sehnal, Jiří Dedek, Jan Karlovský, Lukáš Bukovjan, Miroslav Štafl, Filip Novotný, Vojtěch Vejvar

Humpolec už loni výrazně uspěl na světové scéně a z finálového turnaje World Tour si loni přivezl deváté místo.

„Je důležité o tom hovořit, protože jsme vytvořili maximální příznivé podmínky k tomu, aby se kluci probojovali mezi top 16 týmů světa,“ poukazuje trenér národního týmu Michal Kruk na to, že díky úspěchu mají nyní hráči Humpolce možnost startovat na challengerech. Cestu jim navíc hradí FIBA a ubytování organizátoři. Tento týden například jedou do Moskvy.

„Zde bych zmínil dvě jména, a to Romana Zachrlu a Ondřeje Dygrýna, kteří celou letní sezonu svůj čas a úsilí investovali do cestování po malých i větších turnajích a celé to završili finále World Tour v Pekingu. Jinými slovy společně jsme ukázali a otevřeli cestu pro ostatní týmy,“ doufá Kruk v motivaci dalších hráčů ke 3x3 tak, aby český ranking mohl růst.

„Letošní sezona je z pohledu celého basketbalu 3x3 zásadní pro další vývoj tohoto sportu u nás. Všichni hledíme směrem k Tokiu 2020. Tuto sezonu pojímáme jako přípravu na pokus nominovat se na olympiádu. Jinými slovy, je třeba v této sezoně nasbírat maximální počet bodů do světového rankingu, abychom si připravili co nejlepší pozici pro kvalifikační turnaj na olympiádu, který se bude konat někdy na konci roku 2019. Tomuto turnaji podřizujeme celou přípravu reprezentace mužů i reprezentace do 23 let,“ vysvětluje Kruk.

Na závěrečný turnaj pod pěti kruhy totiž postoupí jen osm týmů mezi muži i ženami. Michal Kruk už nyní složil dva reprezentační výběry, se kterými chce posbírat co nejvíce bodů. Hráči se v reprezentačním „áčku“ i výběru do 23 let prolínají, a tak oba týmy budou úzce spolupracovat.

Tým hrající pod názvem Mariánské Lázně už se sběrem bodů začal. Cestou na víkendový turnaj v Austrálii se zastavil v Košicích, kde v rámci společného projektu Čechů, Poláků a Slováků získal druhé místo na turnaji 3x3 Central Europe Tour. Pro pětici Vojtěch Rudický, Marek Sehnal, Martin Novák, Jiří Dedek a Miroslav Štafl to byl na východě Slovenska začátek dlouhého tripu.

Reprezentační trenéři v basketbalu 3x3: zleva Zbyněk Choleva, Michal Kruk a Michaela Uhrová.

Teď už jsou čeští reprezentanti v Sydney, odkud se přesunou do čínského Čchen-kou.

„Jedná se určitě o nejmladší tým na okruhu World Tour, našemu nejstaršímu hráči je čtyřiadvacet let a nejmladšímu teprve osmnáct,“ upozorňuje Kruk. „Záměrem pro vybudováni tohoto týmu je dotáhnout ho do top 16 na World Tour a zajistit mu stejné podmínky, jako má Humpolec. Věříme, že pro město Mariánské Lázně to bude skvělá propagace všude tam, kde budeme hrát.“

Po dvou týdnech a turnajích ve vzdálených destinacích se přesunou zpět do Evropy. Na turnaji v Lyonu je doplní jejich reprezentační kolegové a Češi tak postaví do boje dva výběry.