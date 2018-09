Neuvěřitelný finiš na Vueltě. Uprchlíci za sebou nechali Sagana s Vivianim

Lérida, sprinterů ráj?

Potřetí za deset let se katalánské město stalo cílem rovinaté etapy Vuelty a zase mělo nabídnout sprinterům cennou kořist v podobě etapového vavřínu. Poté co tu zvítězili Mark Cavendish a Danny Van Poppel, se očekávala výhra Elii Vivianiho či Petera Sagana.

Jenže uprchlíci všem vypálili rybník.

Quick-Step Floors, Bora i další týmy, které dřely pro své sprinterské hvězdy, trestuhodně protaktizovaly závěr 18. etapy a nabídly divákům na Grand Tour naprosto nevídaný finiš.

Kilometr před cílem měli Wallays s Byströmem ještě 15 sekund k dobru. Peloton je marně stíhal. Metry do cíle ubývaly a náskok dvojice odvážlivců se tenčil a tenčil.

Podívejte se na závěrečný kilometr:



Ale nezmizel.

Peteru Saganovi, mocně finišujícímu na třetím místě, scházelo k dostižení obou borců jen pár metrů. Čtvrtý dospurtoval Viviani. „Já jsem si o volném dni řekl, že to v 18. etapě zkusím. Nakonec jsem všechny překvapil a dotáhl to až do konce,“ říkal přešťastný vítěz Wallays.

Lotto Soudal slaví díky němu na Vueltě letošní první triumf. Wallays je zároveň prvním Belgičanem, který se letos na španělské Grand Tour raduje.

„Chtěl jsem jet Tour de France, mrzelo mě, že jsem tam chyběl. Plánoval jsem, že zkusím na Vueltě vyhrát etapu a to se mi nyní povedlo,“ těšilo ho.

V červeném zůstává Yates, o 25 sekund před Valverdem. „Pro mě to nebyla důležitá etapa. Jsem rád, že jsem nic neztratil,“ hodnotil domácí favorit 18. díl Vuelty, který měřil 186,1 kilometrů.



Jak se vše odehrálo

Bez kvarteta. Startovní pole před 18. etapou prořídlo. Ve středu totiž nedojeli Ukrajinec Mark Padoun a domácí Simon Casulleras Jordi. Na cestu do Léridy se nevydali ani Rakušan Hermann Pernsteiner s německým závodníkem Simonem Geschkem. Tým Bahrain-Merida tak zůstal o dva muže kratší.

Bleskový útok. Na nic nečekali a hned nastoupili. Jelle Wallays (Lotto Soudal), Sven Eryk Bytröm (UAE Team Emirates) a Jetse Bol (Burgos-BH) se ihned po startu z aragonského města Ejea de Los Caballeros začali vzdalovat pelotonu a už na třetím kilometru měli k dobru 11 sekund.

Staré známé firmy. Dresy Lotto Soudal i Burgos-BH byly letos na Vueltě hodně vidět. Závodníci obou týmů se opakovaně účastnili úniků. Stačí si vzpomenout na tři ceny pro největšího bojovníka dne, které získali borci ze španělské stáje. Hned šest cyklistů Lotto Soudal zase dojelo v některé z etap v TOP10.

Peloton vše (zdánlivě) kontroluje. Na špici hlavního balíku svědomitě pracovaly pro svá sprinterská esa Quick-Step Floors, Trek a později o Bora. Odstup od uprchlíků se tak většinu etapy pohyboval kolem dvou minut.

Sprinterská prémie. Na 127. kilometru čekala na trio uprchlíků soutěž ve spurtování. Poblíž impozantního hradu v Monzónu uspěl Wallays, když na sprinterské prémii porazil druhého Bola a třetího Byströma.

Podívejte se na sprinterskou prémii:



Pod dvě minuty. Do cíle zbývalo 23 kilometrů, když čelo pelotonu nasadilo ostré tempo a hlavní balík jezdců bryskně srazil náskok Wallayse, Bola a Byströma pod dvě minuty.

Bol odpadá. Čím dál více trpěl a nakonec se vynikajících tempařů Wallayse s Byströmem neudržel. Nizozemec Bol sedm kilometrů před finišem odpadl z trojčlenné skupiny a začal rychle ztrácet. Za další dva kilometry pohltil devětadvacetiletého jezdce stále zrychlující peloton.

Stihnou to? 20 sekund k dobru a 2000 metrů před sebou. Wallays a Byström uháněli do cíle, i díky pomoci větru do zad je marně stíhaly sprinterské týmy (Bora, Quick-Step Floors či LottoNL-Jumbo). A nepravděpodobné se stalo realitou, dvojice uprchlíků se před pelotonem udržela.

Třetí Sagan. Byla to strhující podívaná. Do cíle scházelo možná půl kilometru, když se k nekonečnému spurtu odhodlal Sagan. Slovenský fantom z Bory málem Wallayse s Byströmem dohnal. Chybělo mu pár metrů, skončil třetí.