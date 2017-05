Hejnová znovu mění trenéra, unavovalo ji cestování do Německa

„Ukončuju spolupráci s trenérem Falkem Balzerem. Vážím si ho. Pod jeho vedením jsem dosáhla na svou první individuální halovou medaili. Potřebuju mít vyladěné všechny složky, které vedou k úspěchu. Tedy nejenom trénink, ale i regeneraci, odpočinek a rodinné zázemí. V současné době je pro mě ale příliš únavné cestovat každých čtrnáct dní do Německa. A než čekat, že se to odrazí na výkonech, než dělat věci napůl, tak raději udělám změnu,“ napsala Hejnová.

Pod staronovou trenérkou Jandovou se chce vrátit na světová pódia.

„Vracím se pod křídla Dany Jandové. Je to trenérka s fantastickými výsledky, díky ní jsem vstoupila do světa profesionálního sportu a vyhrála mistrovství světa do 17 let. Perfektně mě zná, ví, jaké jsou mé možnosti i limity. Když spojíme naše zkušenosti a budu zdravotně v pořádku, můžu pomýšlet na mistrovství světa v Londýně na pódium. Obhajoba je v letošní sezóně můj hlavní cíl. S Danou jsme domluvené do konce roku, budeme se teď soustředit především na šampionát, pak si sedneme a řekneme si, jak dál,“ popsala závodnice.

Úspěšná mládežnická trenérka z Jablonce Jandová dovedla v roce 2003 Hejnovou k dorosteneckému titulu mistryně světa. Poté talentovaná překážkářka odešla do Prahy do skupiny Rychlý holky k Martině Blažkové. S ní se rozešla po olympijském bronzu z Londýna, další čtyři roky ji trénoval Dalibor Kupka.

První start pod otevřeným nebem v sezoně plánuje Hejnová, kterou v závěru přípravy mírně omezovala bolest achilovky, v úterý na Daňkově memoriálu v Turnově. První překážkářskou čtvrtku absolvuje česká rekordmanka příští týden na mítinku Diamantové ligy v Eugene.