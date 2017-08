Už jsem se nenechala strhnout, říká Hejnová. Dosáhne na čas pod 54 vteřin?

V Londýně jste tvrdila, že vám k většímu úspěchu chyběl měsíc tréninku. Stále si to myslíte?

Jo, to pořád platí. Neměla jsem natrénováno na tříkolový závod. A zároveň jsem ve finále udělala hloupost, že jsem se nechala strhnout atmosférou a přepálila to. Kdybych si tam běžela svoje tempo a stupňovala ho, na bronz by to určitě bylo.

Takže v Birminghamu jste si poté na startu připomínala: Nesmím se nechat zblbnout?

Říkala jsem si: Poběžím v klidu, nikam se nepoženu a budu se soustředit na vlastní tempo. A vyplatilo se. I když možná jsem to tentokrát rozběhla až moc vlažně, na konci mi pořád zbývalo dost sil. To je ale určitě lepší varianta než start přepálit.

Vyhrála jste ve svém nejlepším čase roku 54,18. Až tedy úvod běhu ani nepřepálíte, ani ho nerozběhnete příliš vlažně, bude váš čas začínat číslem 53?

V to pevně doufám. Ačkoliv není úplně snadné tempo trefit ideálně.

Zuzana Hejnová na světovém šampionátu v Londýně.

V Curychu nebude trať 400 metrů překážek bodovaná do Diamantové ligy, se Švýcarkou Leou Sprungerovou se však utkáte o post evropské jedničky. I to je pro vás motivací?

To také. Lea je doma, půjde o prestižní souboj. Sice se hlavně soustředím na finále Diamantovky v Bruselu, ale zároveň si chci ještě co nejvíc zazávodit. Cítím se dobře, tak proč toho nevyužít. Stejně bych musela trénovat, tak radši závodím.

V Birminghamu jste porazila i stříbrnou světovou medailistku Muhammadovou. Američanka pak vyhlásila, že se chce v příštím roce věnovat trati 100 metrů překážek. Ta vás nikdy nelákala?

Vůbec. Nejsem tak rychlá, abych mohla na stovce překážek konkurovat nejlepším. U Muhammadové mě takové rozhodnutí docela překvapuje, protože ani na dlouhých překážkách mi nepřipadá technicky nejlepší. Ale třeba se pletu.

Ujasnili jste si už se svazem budoucí pozici vaší trenérky Dany Jandové? Šéftrenér Tomáš Dvořák v Londýně řekl, že pokud by vás měla dál trénovat, bylo by vhodné, aby se vzdala funkce reprezentační trenérky mládeže. Co si o tom myslíte?

Já nevidím žádný problém v tom, aby dělala obojí. Fungovalo to letos, fungovalo by to i nadále. Doufám, že se k tomu svaz postaví pozitivně a najde řešení.

Spekulovalo se také o variantě, že byste měla dva trenéry, Ten druhý by vás místo Dany Jandové doprovázel na soustředění.

To mi přijde jako úplný nesmysl, taková situace by nebyla ideální. Ještě jsme se ale o tom se svazem nebavili, nebyl prostor. Já teď závodím, Dana má spoustu práce se svojí skupinou. Až po sezoně si k tomu sedneme.