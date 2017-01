Hejnová se bavila, ale i litovala: Mrzí mě, že jsem nepředvedla víc

„Přitom jsem se cítila docela dobře, ale netuším, proč to nakonec bylo slabší než v úterý v Praze. Přišlo mi, že mi to prostě tak neběží a těžko říct proč. Škoda,“ řekla 30letá rodačka z Liberce Zuzana Hejnová, která si v minulém týdnu ve Stromovce vytvořila osobní rekord 8,24.

Co vám dávají v přípravě závody v překážkovém sprintu?

Krátké překážky teď běhám kvůli nabírání rychlosti a také proto, abych se na chvíli trochu odreagovala od té mojí čtvrtky a je to spíš i pro zábavu.

Na mítinku Jablonecká hala jste naposledy závodila v roce 2011, kdy jste kromě překážek startovala i ve vrhu koulí, jak na to vzpomínáte?

No, říkali mi to, ale já si na to už skoro vůbec nepamatuju. V kouli jsem závodila asi kvůli tomu, že jsem se tehdy ještě připravovala na nějaký víceboj.

Za jablonecký Liaz jste několik let závodila, vracíte se do zdejší haly, dá se říct, jako domů?

To ano, beru to tak. Hrozně jsem se sem do Jablonce zase těšila, protože je to moje domácí hala. Je to tady fajn, diváci jsou skvělí, a proto mě trochu mrzí, že jsem jim nepředvedla ještě o něco víc. Desátého února běžím v Berlíně a doufám, že to tam bude lepší.