Hejnová před premiérou v Diamantové lize věří v čas pod 55 vteřin

V tréninku chce navázat na nové prvky zavedené německým koučem Falkem Balzerem, s nímž kvůli náročnému cestování ukončila spolupráci.

Hejnová se při prvním ostrém startu na dlouhých překážkách utká se všemi medailistkami z loňské olympiády v Riu, kde skončila čtvrtá. Ve startovní listině mítinku v Eugene jsou olympijská šampionka Dalilah Muhammadová z USA, stříbrná z Ria Dánka Sara Petersenová i další Američanka Ashley Spencerová.

„Na závod v Eugene se těším. Bude to první start v sezoně, takže budu nervózní, bude tam celá světová špička. Myslím si, že pod 55 mohu běžet,“ řekla Hejnová na dnešní tiskové konferenci.

Do Oregonu přiletí ve čtvrtek večer. „Čas na velkou aklimatizaci není. Uvidím, jak to se mnou zamává,“ poznamenala bronzová medailistka z OH v Londýně.

Od podzimu trénovala s německým koučem Balzerem, pod jehož vedením získala první velkou medaili v hale, stříbro z běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy. Spolupráci ale po půl roce ukončila. „Bylo to hrozně náročné. Dojíždění, každý týden jsem byla někde jinde. Musím myslet na to, že čtyři hodiny v autě a čtrnáct dní bez regenerace není standard. Musím být tady poblíž fyzioterapeutů. Zároveň potřebuji psychickou pohodu, mít u sebe blízké,“ uvedla třicetiletá běžkyně.

V zimě nebylo cestování tak náročné, problémy se neprojevily ani při soustředění na Tenerife. Pak ale začalo být pendlování pro Hejnovou neúnosné. „Na podzim, kdy se nedělá tolik kvalitního tréninku, tak není potřeba se věnovat tolik ostatním věcem. Teď po mně trenér chtěl, abych byla prakticky pořád v Německu, a to si nemůžu dovolit,“ vysvětlila.

Vrátila se k Daně Jandové, která ji trénovala jako dorostenku a s níž ji pojí přátelství. Zkušenost s německým koučem ale nechce zahodit. „Vůbec toho nelituju, že jsem vyzkoušela nový trénink, nový systém, jinou mentalitu. Určitě z toho budu čerpat i do budoucna. Naučila jsem se spoustu nových věcí a věřím, že se to v sezoně projeví,“ řekla česká rekordmanka.

Trochu ji pobolívá achilovka, ale trénovat může naplno. Formu si před odletem do zámoří otestuje dnes v Turnově. „Jsem ráda, že mi tam pořadatelé vložili disciplínu, která nebyla vypsaná. Vůbec nedokážu odhadnout, jak jsem schopná běžet. Je začátek sezony, ale věřím, že to bude dobré,“ dodala.