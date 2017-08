Šarapovovou dál trápí zraněná ruka, nebude startovat ani v Cincinnati

Třicetiletá vítězka pěti grandslamů věří, že nepřijde o US Open, které začne za dva týdny. „V pátek jsem dorazila do Cincinnati a těšila se na zápasy, bohužel na doporučení lékařů a z preventivních důvodů před US Open jsem se rozhodla odhlásit,“ uvedla Šarapovová a poděkovala pořadatelům za divokou kartu.

Právě na ně musí spoléhat, protože po trestu za doping stále nemá takové postavení v žebříčku, aby mohla startovat přímo v hlavních soutěžích. Nyní jí v pořadí WTA patří 149. místo. Než začala mít problémy s rukou, nehrála přitom téměř čtvrt roku kvůli zraněné noze.

V prvním kole turnaje v Cincinnati, který začne v pondělí, se Šarapovová měla utkat s vítězkou Roland Garros a světovou dvanáctkou Jelenou Ostapenkovou.