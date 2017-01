Zlínské volejbalisty zachránil od maléru náhradník Motyčka

„Uvědomovali jsme si důležitost zápasu. Soupeř byl bod nad námi. Chtěli jsme vyhrát za tři body, ale dva jsou také krásné,“ bral Motyčka těsné vítězství.

Zlín tak vystřídal hosty na osmé příčce zásluhou nepatrně lepšího poměru setů. Trenér Roman Macek poslal dvacetiletého mladíka na hřiště v průběhu úvodní sady, jeho chvíle přišly později.

Poprvé se výrazněji projevil za nepříznivého stavu 0:1 a 18:21, kdy sérií tvrdých a přesných podání převrátil skóre na stranu svého mužstva. „Jsem rád, když můžu pomoct servisem a zatlačit soupeře. Hodí se to,“ pravil Motyčka, který si do svých extraligových statistik zapsal dvě esa.

Podruhé se zaskvěl v koncovce tie-breaku. Hosté se dvakrát přiblížili na rozdíl bodu (12:11, 13:12), Motyčka ale rozhodující dva útoky zvládl a vypracoval týmu první mečbol, který hned proměnil.

„Nervozitu jsem necítil, stav jsem si ani neuvědomoval,“ prokázal Motyčka pevné nervy.

Zpočátku ho přitom nahrávač Porubský příliš nevyužíval: „Nescházeli jsme se, moc mi to nedával. Pak jsme si to vyříkali. Povídal jsem mu, že by mi to měl častěji půjčovat, abych byl více v zápase.“

Risk na neokoukaného smečaře se zlínským volejbalistům vyplatil. Motyčka se tak důrazně přihlásil o místo v zahajovací sestavě.

„Chviličku mu to trvalo na přihrávce, ale podával stabilně a pak se přidal na útoku,“ pochválil Macek překvapivého hrdinu.

„Jsem rád, že jsem dostal příležitost v zápase, který nebyl u konce. Cítil jsem se dobře, dařilo se mi,“ těšilo Motyčku.