Basketbalisté Zlína sází na své hráče, Brno jim už nepomůže

Zlín v ní chtěl pokračovat, jenže Brno bude v nadcházejícím ročníku Národní basketbalové ligy sázet na hráče, kteří v loňské sezoně pomáhali ve Zlíně.

Kotalův celek přitom s pendlujícími hráči z vyšší soutěže suverénně ovládl základní část východní skupiny první ligy.

Jenže v play-off už bez podpory brněnských hráčů vypadl ve čtvrtfinále. „Pořád je ve mně velký smutek a zklamání, že jsme nepostoupili do Final 4, kam jsme v plné sestavě jednoznačně patřili,“ štve Kotalu. „Zase trochu padáme do šedi průměru. Navíc hráči na českém trhu nejsou.“

Ve Zlíně si umí talenty vychovat, jenže ti jim v poslední době po složení maturity často odcházejí. „Letos jsou to tři kluci. Třeba Kadlčík bude studovat v Praze a hrát za USK,“ uvedl Kotala jeden případ za všechny.

Že by Zlín sloužil jako farma pro jiné elitní moravské celky, nepřipadá podle Kotaly v úvahu. Jednoho, možná dva hráče z Brna však v týmu přece jen přivítá.

„Mužstvo nebude tak špatné, jak by to mohlo vypadat,“ podotkl Kotala.

„Jenom nebude tak rychlé a agresivní. Sázet budeme hlavně na zkušenosti.“

Pohled na soupisku to potvrzuje. Zůstaly na ní letité opory Michal Šušák, Ondřej Chwaszcz a také Tomáš Vošlajer a exreprezentant Jaroslav Prášil, kteří přišli do Zlína loni. Kotala se může spolehnout rovněž na kanonýra Davida Nehodu. Hodně si slibuje od nového rozehrávače Michala Ihringa.

„V závěru sezony jsme měli na tomhle postu největší slabinu. Ihring je zkušený rozehrávač, vždycky se mi líbil. Těší se sem. Poprvé ho představíme na Memoriálu Karla Vilíma,“ pravil Kotala.

Tradiční akce se ve Zlíně koná první zářijový víkend za účasti rakouského Klosterneuburgu, slovenské Handlové, Brna a domácího klubu.