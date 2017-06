Dangerous jel nadoraz, popsal vítězný Bartoš po Zlatém poháru

„Nevěděli jsme, kdo půjde dopředu. Nakonec jsme to museli vzít na sebe. Za to, jak v průběhu celého dostihu cválal a skákal, si zasloužil dotáhnout to k vítězství,“ řekl Bartoš.

Po nedávném triumfu v úvodní kvalifikaci na Velkou pardubickou tak vyhrál další nejprestižnější dostih mítinku. Ke startu se koně viditelně neměli a doklusali k němu volným tempem se zpožděním. Po pokynu startéra to vypadalo, že procházka bude pokračovat.

„Nikomu se nechtělo odstartovat, takže jsem za to vzal od začátku. Pak jsem si ho trochu stáhl zpátky a zhruba 1 500 metrů před cílem jsem znovu začal tlačit na tempo, z něhož ani jednou neubral,“ řekl Bartoš.

Dangerous Gleam nakonec vyhrál lehce o čtyři délky. Přesto bylo po doběhu dost slyšet, že mu dal dostih zabrat.

„Jel nadoraz. Bylo teplo, a jak jsme měli celý dostih vpředu, tak to pro něho bylo vyčerpávající,“ podotkl Bartoš, podle nějž valach vytěžil ze zkušeností. Mezi pěticí koní, kteří doběhli do cíle 4 400 metrů dlouhé klasické steeplechase, byl totiž nejstarší.

Dosud startoval spíše v kratších dostizích. Na delší s ním majitelé a trenér záměry ani nemají. „Tohle je jeho maximální distanc, dál bych už ji neprodlužoval,“ řekl Bartoš.

Ačkoliv konkurence byla početně slabá, na kvalitě to nebylo znát.

„Kvalita byla obrovská. Mustamir a Kifaaya jsou koně, kteří vyhrávají grupové dostihy,“ poznamenal Bartoš na adresu favoritů, které nechal za sebou. Nízký počet zájemců o hlavní dostih ho zaskočil.

„Čekal jsem, že koní bude více. Trochu se tomu divím, jede se v Čechách a za dost peněz. Myslím, že pár lidí udělalo chybu, že koně nepřihlásili,“ dodal Bartoš.