O Zlatou přilbu usiluje zástup výtečných cizinců. Češi to budou mít těžké

Na rozdíl od předchozích let, kdy některé z hvězd přemlouval ještě v sobotu večer před nedělním vrcholem plochodrážního víkendu, měl ředitel slavného závodu o Zlatou přilbu Evžen Erban tentokrát „hotovo“ už ve středu.

„Jsem rád, že se nám startovku povedlo naplnit s předstihem. Do poslední chvíle jsem držel jen jedno volné místo pro Vaška Milíka. Jeho neúčast mě mrzí,“ přiznává Erban.

Zlatá přilba - plochodrážní stadion ve Svítkově Sobota 17. září 42. Zlatá stuha juniorů od 14.00

Jawa Cup - vložený závod Neděle 18. září 68. Zlatá přilba města Pardubic od 12.00

Nejlepšího Čecha nepustil na Přilbu jeho šéf z Vratislavi, za niž Milík jezdí polskou extraligu, ale zahraniční obsazení je skvělé. „Co má ruce, to přijede,“ říká Erban.

Chybět nebudou loňský vítěz, Chorvat Jurica Pavlic, stříbrný Australan Troy Batchelor ani bronzový Němec Martin Smolinski. Pozornost však přitáhnou především jména borců z prestižní Grand Prix: trojnásobného mistra světa, Dána Nickiho Pedersena, Brita Chrise Harrise a Švéda Antonia Lindbäcka. O hattrick na Přilbě se pak pokusí Polák Rune Holta, vítěz z let 2009 a 2011 (Pedersen ji vyhrál jednou, v roce 2010).

„Kandidáty na vítězství budou i Rus Emil Sajfutdinov nebo Dán Kenneth Bjerre. Oba mají formu,“ upozorňuje Erban. Zatracovat rozhodně nelze ani posledního vítěze Zlaté stuhy juniorů, Australana Maxe Frickeho. „Věkem je to ještě junior, ale patří do australského národního týmu dospělých. Ten bude taky kousavý,“ přisvědčuje ředitel Erban.

Obstojí v nadupaném klání Češi? „Pro naše kluky bude problém zahraniční jezdce porazit,“ tuší Erban, „ale doufám, že se někdo zmátoří.“

Největší předpoklady mají opory domácího týmu Aleš Dryml a Tomáš Suchánek. „Aleš mi říkal, že by chtěl Zlatou přilbu vyhrát. Muselo by mu všechno pasovat. Byl bych rád, kdyby s Tomášem uplatnili znalost dráhy. V každé zatáčce se dá dvacet metrů najet, nebo ztratit. Přál bych jim to. Posledního českého vítězství tu dosáhl Tomáš Topinka před dvaceti lety; už je to dost ‚fousaté‘,“ připomíná Erban.