Porazit Slavii je vždycky prestižní, raduje se trutnovská Hindráková

Kateřina Hindráková přispěla k překvapivému nedělnímu vítězství Lokomotivy Trutnov nad pražskou Slavií 24 body, žádná jiná hráčka jich nenastřílela víc.

„Ten bod navíc za výhru pro nás je něco neuvěřitelného a nečekaného. V kabině jsem říkala, že bych chtěla vidět obličeje v Karlových Varech a v Ostravě, až se tento výsledek dozvědí,“ netajila svoji spokojenost Kateřina Hindráková, jedna z nejzkušenějších trutnovských hráček.

Jak tato výhra změnila počty na příčkách kolem posledních míst pro play-off?

Tak to se stále neví, je to stále vyrovnané. A stále zbývá ještě dost zápasů.

Vy jste před zápasem se Slavií říkaly, že klíčová pro vás budou utkání v Ostravě, kam jedete za dva týdny, a nynější se Strakonicemi (ve středu od 17.30).

To stále platí. Ale v případě, že teď Strakonice porazíme, tak bychom už v play-off mohly být. Abych ale pravdu řekla, spočítané, s kým hlavně Ostrava a Karlovy Vary hrají a kolik bodů mohou udělat, to nemám. Navíc míč je kulatý, což ukázal i náš zápas se Slavií.

Vaše výhra nad ní byla velkým překvapením. I proto, že v Praze jste na podzim Slavii podlehly jasně o 34 bodů. Kde se vzala ta změna?

Prostředí na Slavii je specifické a Slavie je stejně jako my silnější doma. My jsme se domů těšily, vždyť jsme tady naposledy hrály před polovinou prosince, byla to dlouhá doba. Navíc ten poslední zápas se Slovankou se nám povedl a vysoko jsme vyhrály. Tak jsme zkusily podzimní venkovní zápas se Slavií si doma vynahradit.

Povedlo se vám to dokonale, co rozhodlo?

Já si myslím, že výborný výkon, kterým jsme Slavii zaskočily. Vedly jsme skoro celé utkání, ony se do něj dostaly jen chvíli před koncem. Nemyslím si však, že by její hráčky něco podcenily. Bojovaly včetně všech opor, ale my jsme měly výbornou střeleckou fazónu, to nám hodně pomohlo. A pak také prostředí a prestiž, porazit Slavii pro nás je vždycky prestižní.

O konečném skóre se rozhodovalo až v samém závěru, v němž trenéři za těsného vedení soupeřek poslali na hřiště sestavu bez typických podkošových hráček. Jak vás jejich tah překvapil?

Abych pravdu řekla, toho jsem si moc nevšimla, protože tahle situace nastává častěji. Ale i Slavia byla v tu chvíli na hřišti spíš menší a nám se to opravdu vyplatilo. Vždyť od stavu 66:67 už nedaly ani jediný bod.

Máte k dobru středeční utkání se Strakonicemi, v němž naopak budete velkými favoritkami. Berete tuto roli?

Musíme a zaváhání si nepřipouštíme, nechceme si pokazit nedělní radost. Myslím si, že v neděli jsme daly Strakonicím signál, že chceme mít zápas ve své režii. Jsme všechny zdravé, můžeme do zápasu jít s chutí a věřím, že soupeřky přehrajeme.

Není trochu varováním váš nedávný zápas na palubovce Techniku Brno, který na tom je podobně jako Strakonice a který vás dost dlouho trápil?

Možná to tak vypadalo, ale i když výsledek vypadá poměrně těsný, byla jsem po celou dobu přesvědčená, že vyhrajeme, což se potvrdilo.

Vy nyní bojujete nejen o postup do play-off, ale také o to, aby jste do něj nešly z osmé příčky a hned ve čtvrtfinále nenarazily na USK Praha...

To je pravda, vždyť my po Strakonicích můžeme mít stejnou bilanci i s šestým Handikepem Brno. Před sezonou bychom určitě braly i to osmé místo, ale teď, když ještě lepší není zase tak daleko, by to možná bylo zklamání.