Ten, který v ringu zabil dva soupeře. Boxerský šampion Ramos zemřel

Ramos je známý hlavně díky souboji s Američanem Daveym Moorem na baseballovém stadionu Dodger v Los Angeles v roce 1963. Svého soupeře v desátém kole knokautoval, Moore po úderu hlavou o podlahu ringu upadl do bezvědomí a po dvou dnech v nemocnici zemřel.

Událost vyvolala diskuzi o bezpečnosti boxu a kalifornský guvernér Edmund Brown chtěl dokonce tento sport zakázat. Legendární písničkář Bob Dylan o tom napsal skladbu Who Killed Davey Moore? (Kdo zabil Daveyho Moorea?).

Pro Ramose to nebylo poprvé, co jeho soupeř utkání nepřežil. O pět let dříve na Kubě podlehl zraněním ze zápasu s ním José Blanco.

Sugar Ramos (vlevo) a Ismael Laguna coby členové boxerské Síně slávy

Ramos po nástupu Fidela Castra rodný ostrov opustil a usadil se v Mexiku, kde v neděli podlehl komplikacím spojeným s onemocněním rakovinou.