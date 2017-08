Hru o trůn čeká velká bitva. Zůstane Plíšková po New Yorku královnou?

Rozdíl je to tak titěrný, v nekončícím tenisovém kolotoči v podstatě nicotný. Pouhých pět bodů v žebříčku WTA obvykle neznamená vůbec nic, nyní díky nim Česko slaví historické časy – čtyřhře nově vládne Lucie Šafářová a v tom prestižnějším z pořadí je o pět bodů dál v čele Karolína Plíšková.



Je tak jisté, že ji role světové jedničky bude v součtu náležet minimálně osm týdnů; nyní začíná šestý a v čele vydrží po celý průběh US Open. Ale po něm?

No, to je trochu jiná story.

Tuto neděli fanoušci fantasy nedočkavě zhlédnou poslední díl sedmé série oblíbeného seriálu Hra o trůny, v pondělí pak v New Yorku odstartuje poslední grandslam roku. Docela příznačné načasování: mezi muži se Roger Federer pokusí sesadit z trůnu věčného rivala Rafaela Nadala a mezi ženami čekejte hon na Plíškovou ze všech stran. Adeptek je hodně a situace spletitá.

Boj o světovou edničku ktuální pořadí žebříčku WTA (body)

1. KAR. PLÍŠKOVÁ 6390

2. Halepová 6385

3. Muguruzaová (Šp.) 5860

4. Svitolinová (Ukr.) 5650

5. Wozniacká (Dán.) 5340 Žebříček bez bodů za US Open 2016

1. Halepová 5955

2. Muguruzaová 5790

3. Svitolinová 5520

4. KAR. PLÍŠKOVÁ 5090

5. Wozniacká 4540

Minimálně čtyři jsou reálně ve hře, teoreticky ještě více. Tento týden žádná z nich nehraje, a tak je najednou podstatný hypotetický žebříček bez bodů za loňská klání ve Flushing Meadows.

Ve stručnosti se dá o každé z kvarteta napsat následující: Karolína Plíšková nutně potřebuje velké tažení, obhajuje 1 300 bodů za finále a aby byla jedničkou i nadále, musí to minimálně zopakovat (navíc ani to nemusí stačit). Simona Halepová loni vypadla ve čtvrtfinále (430 bodů) – pokud by totéž zvládla i letos, má dost solidní šance. Elina Svitolinová by mohla zaútočit nenápadně, odečítá 130 bodů, a pokud by její rivalky brzy klopýtly, Ukrajina by mohla mít první světovou jedničku v dějinách.

A žena číslo čtyři? „Nikdy nehrála lepší, vyrovnanější, inteligentnější a odolnější tenis,“ napsal Tennis.com o triumfu Garbiňe Muguruzaové v Cincinnati, kde mimo jiné zdolala v semifinále Plíškovou a ve finále Halepovou.

Ano, tohle je favoritka. „Už jako holka jsem snila o velkých zápasech. Když je hraju, jsem šťastná; tohle jsem já,“ líčí 23letá Španělka s venezuelskými kořeny. V červenci vyhrála Wimbledon, svůj druhý grandslam kariéry, teď přidala 900 bodů za řeholi na rozpáleném betonu při Western & Southern Open.

Teoreticky má všechno, co ta nejlepší z tenistek mít má: formu i zkušenosti grandslamové šampionky. Vždyť stávající vládkyně Plíšková stále slýchá, že zatím nezískala titul v Melbourne, Paříži, Londýně ani vNew Yorku. Takových žen v dějinách bylo dosud jen šest; Halepová se poslední dobou již třikrát mohla stát sedmou, ale neuspěla.

I kvůli absenci „triumfátorky“ typu Sereny Williamsové je situace tak náchylná ke změnám. Při systému, jenž bodově výrazně zvýhodňuje vítězky (2 000 za triumf, za prohru v semifinále 780), a v období, kdy se šampionky nejprestižnějších turnajů pravidelně točí, si žádná nevytvořila bodovou rezervu. Plíšková má za sebou velmi dobrých 12 měsíců, ale v New Yorku poprvé zažije, jaké to je obhajovat „balík“.

Také bude poprvé na grandslamu coby jednička, což si otestovala na turnajích v Torontu a v Cincinnati. Odolnost mysli bude ostatně dalším podstatným prvkem.

Halepová ne a ne dotáhnout poslední krok, Svitolinová s tím ještě nemá zkušenosti vůbec. Proti Muguruzaové zase mluví její historická bilance na US Open – jejím maximem stále zůstává jen 2. kolo.



Snadné to nebude pro žádnou. „Když se vžiju do její role, musí to být strašné,“ uznala Muguruzaová, když o víkendu v Cincinnati sebrala Halepové další pokus. Na newyorském betonu bude největší tlak logicky na stávající jedničku z Česka, průběh turnaje to ale může měnit.



Hra o trůn je v plném proudu a až Amerika přinese rozuzlení.