Ty kostky byly málo rozbité, usmál se Štybar po svém útoku v Paříži

Splnil jste, co jste slíbil a o cosi jste se pokusil.

Jo jo, chtěl jsem to zkusit. Věděl jsem, že šance, aby to vyšlo, je malá. Přesto jsem to chtěl zkusit. Říkal jsem si: Kdo ví, jak na mě ty sprinterské týmy budou reagovat. V každém kole po Champs-Elysées jsem si vytipovával, kde bude nejlepší zaútočit a myslím, že jsem zvolil ten správný moment. Na té rovině jsem pak věděl, že musím vzadu točit jedenáctku, ale pak jsem si musel odřadit na dvanáctku, třináctku. Vtom jsem věděl, že to nedám.

Kde vám tedy došlo, že neuspějete?

Dole na okruhu před zatáčkou, kdy jsem se doopravdy začal zastavovat. Dokonce jsem si předtím dal větší převodník padesát čtyřku, protože jsem věděl, že to bude z kopce lehce po větru. Ale samozřejmě ten balík z kopce nabírá daleko větší rychlost.

Neříkáte si, že jste měl zaútočit později? Třeba tři kilometry před cílem?

Myslím, že ne. Jediné místo, kde jsem mohl získat náskok, byl ten lehký brdek, kde jsem to zkusil. Nikde dál už podobné místo nebylo.

Jel jste tři kilometry v úniku...

...což není žádný výsledek.

Ale každopádně to byl zase nový zážitek, ne? Že jste šlapal před všemi ostatními na Champs-Elysées, to nemůže říct každý.

Přesně a já jsem si to i vychutnal.

Hlasatel hned připomínal, že jste mistrem světa v cyklokrosu a že máte kostky rád z Roubaix. Jaké jsou ty na Champs-Elysées?

Tyhle? Bohužel málo rozbité.

Takže byste je do příští Tour potřebovat trochu naklepat?

Nejspíš jo. Ale abych řekl pravdu, jsem rád, že už je to za námi, že se týmu Tour povedla, můžeme si odfrknout a dát v poklidu pár skleniček šampaňského i něco dobrého k večeři.

A o víkendu zase do závodů? I vy se chystáte na worldtourovou klasika v San Sebastianu?

Ano, pojedu tam, i když je to pro mě klasika na hraně.

Už jste tam byl v minulosti v desítce.

Letos je ten poslední kopec těžší. Každopádně nejsem z Tour popravený, forma je dobrá, tak uvidíme, co z toho bude.

Kdy vás čeká další etapový závod?

Nevím. Je možné že už letos žádný, že pojedu už jen jednorázovky a pak všechno vrhnu na mistrovství světa.