Zaza kontra Texas. Z gruzínského tvrďáka je desperát, který čelí žalobě

Podkošový dříč byl možná tím mužem, který nejvíce pomohl svému Golden State otočit nepříznivě se vyvíjející první finále Západní konference.

Běžela třetí čtvrtina prvního zápasu očekávané série dvou nejlepších týmů základní části. San Antonio Spurs na palubovce největšího favorita celé soutěže zaskočili všechny experty a ničili slovutné Warriors až o 25 bodů.

Osm minut před koncem třetího období však střílel nejlepší hráč San Antonia Kawhi Leonard z rohu hřiště a při svém pokusu dopadl na nohu Pačuliji, který se pokoušel o blok.

Leonard, který má kotník pochroumaný už z předcházející série s Houstonem a podvrtl si ho i o pár útoků dříve o spoluhráče na lavičce, po zranění už jen odstřílel trestné hody a odkulhal do šatny.

Spurs poté promarnili obrovský náskok, prohráli o dva body 111:113 a přišli o šanci jako první v letošním play-off porazit Golden State.

Leonard chyběl ve druhém utkání série a San Antonio vůbec na soupeře nestačilo (100:136). Teď všichni doufají, že se kandidát na cenu MVP dá do sobotního třetího zápasu do pořádku a tým z Texasu se pokusí o obrat série.

Mezitím se však spustila debata, jestli Pačulija zkoušel protihráče zranit.

Sám Leonard se po utkání vyjádřil v tom smyslu, že to Zaza určitě neudělal schválně a že to byla celé jen smůla. Doufal, že bude moci nastoupit hned v dalším utkání, což nevyšlo.

Pačulijův faul na Kawhiho Leonarda

Třiatřicetiletý pivot se v rozhovoru zraněnému Leonardovi omluvil.

„Je mi ho opravdu upřímně líto. Přál bych si, aby se nic takového nestalo, ale je to prostě hra a některé věci v rámci hry nemůžete kontrolovat. Kawhiho jako hráče i jako člověka hodně respektuji a myslím si, že je jedním z nejlepších hráčů v celé lize. Přeji mu, aby se brzy uzdravil,“ řekl Pačulija druhý den novinářům.

To však nestačilo zkušenému trenérovi Spurs Greggu Popovichovi, který se před novináři hodně vytočil.

„Prý, že to bylo omylem. To je blbost. Koho zajímá, jestli to udělal schválně. Slyšeli jste někdy o neúmyslném zabití? Pořád to znamená, že jste někoho zabili a jdete do vězení. Můžete třeba při řízení psát zprávu a někoho zabít. Stejně půjdete sedět, i když jste to nechtěli udělat. Starám se jen o to, co jsem viděl, a já viděl, jak udělal dva kroky blíže k Leonardovi poté, co už míč opustil jeho ruku. Navíc toho hráče znám a vím jaký je, a to celou situaci ještě zhoršuje,“ rozlítil se Popovich.

Omluva zřejmě nestačila ani jednomu z fanoušků texaského klubu Juanu Vasquezovi, který podal proti Warriors a Pačulijovi trestní oznámení.

Žaloba líčí Gruzíncovo chování jako nebezpečné, které ohrožuje šance San Antonia být v sérii úspěšnější. Soud zamítl Vasquezovu žádost o dočasný zákaz přibližování Pačuliji, který by mu nedovolil nastoupit k utkání.

Hráčovi nepomáhá, že je známým tvrďákem, který občas jedná na hranici nebo až za hranicí pravidel.

V úvodu prvního zápasu se Spurs dost tvrdě odstrčil rozehrávače Pattyho Millse. Nebo v minulé sezoně, ještě v dresu Dallasu, strhl právě Leonarda ve vzájemném souboji za ruku na zem a málem ho zranil.

Na internetu koluje v uplynulých dnech spousta sestřihů tvrdých zákroků od Pačuliji, které jeho příběhu a omluvě opravdu nepomáhají.

Rodákovi z Tbilisi škodí i čísla. Za posledních šest sezon pokaždé skončil v první patnáctce hráčů s nejvíce nesportovními fauly. Takovou statistikou se může „pyšnit“ už jen Matt Barnes, Pačulijův spoluhráč z Golden State.

Jestli to byl od pivota Warriors úmyslný, nebo neúmyslný zákrok, to ví jen on sám. Může se však těšit na opravdu „vřelé“ přivítání od fanoušků Spurs při zápase číslo tři. Celý tým Golden State nečeká vůbec nic lehkého.