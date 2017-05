Kuf byl dvanáctý v závodě SP pětibojařů v Polsku, vládli Korejci

Kuf patřil v Polsku k nejlepším šermířům, ale nevydařil se mu parkúr, závod pak zachránil osmým místem v kombinované disciplíně a od elitní desítky ho dělily čtyři body.

„Předvedl výborné výkony. V šermu skončil šestý, to už je potvrzení, že nastal pokrok a že už je skoro zpátky. Plavání bylo naprosto v pořádku, kombinovaná část taky. Bylo to rozzávoděné asi ne úplně na pódium, ale určitě do první pětky. Takže škoda té jízdy,“ řekl reprezentační trenér Jakub Kučera.

„Závod byl jinak hezký, akorát ten kůň neměl asi svůj den. On ho vlastně neměl ani včera (v závodě žen). Skákal sice pěkně, ale nezvedal u toho nohy,“ řekl Kuf. „Ale jsem rád, že se potvrzuje, že jde forma nahoru. Bylo to vidět na plavání, v šermu, v běhu i na střelbě,“ dodal.

Olympijský šampion z Pekingu 2012 Svoboda se naopak výrazněji prosadil jen v sedle, kde byl jedním z šesti závodníků s plným počtem bodů. V té době byl už bez šance na dobré umístění, navíc mu v závěrečné disciplíně při poslední střelbě selhala zbraň. „Něco takového se stane jednou za pár let a teď musíme zajistit, aby se to už neopakovalo,“ řekl Kučera.

„David ale hodně ztratil už v úvodním šermu. To rozhodně neodpovídalo tomu, co umí. Po Maďarsku (kde nepostoupil z kvalifikace) sice odpočíval, ale ještě mu tak dva týdny chybí. V těch dalších disciplínách už to bylo dobré. Klukům se to prostě dneska nesešlo,“ konstatoval trenér.

V pondělí je na programu soutěž smíšených štafet, do které nastoupí Karolína Křenková a Ondřej Polívka.