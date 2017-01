Německý sdruženář Rydzek ovládl i druhý závod v Seefeldu

Světový pohár v severské kombinaci Seefeld 1. Rydzek 24:36,5, 2. Frenzel (oba Něm.) -0,1, 3. Costa (It.) -11,3, 4. Gruber -20,8, 5. Seidl (oba Rak.) -29,4, 6. Riessle (Něm.) -30,1, 7. A. Watabe (Jap.) -40,5, 8. Pommer (Rak.) -48,7, 9. Herola (Fin.) -55,8, 10. Krog (Nor.) -1:00,9, ... 28. Portyk -2:34,7, Dvořák (oba ČR) nenastoupil do běhu. Průběžné pořadí SP (po 14 z 22 závodů): 1. Rydzek 1080, 2. Frenzel 1024, 3. Riessle 759, 4. A. Watabe 530, 5. Kircheisen (Něm.) 488, 6. Graabak (Nor.) 356, ...30. Dvořák 82, 35. Portyk 67, 51. Pažout (ČR) 4.