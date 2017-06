Ve větru i dešti. Schlegel dojel po italském Giru na Závodě míru druhý

Další 3 fotografie v galerii DVĚ PUSY ZA DRUHÉ MÍSTO. Michal Schlegel skončil na Závodě míru do 23 let druhý. | foto: Jan Brychta / Course de la Paix U23

dnes 17:54

Minulou neděli dorazil po 3 609 kilometrech do milánského cíle Gira d ́Italia. Od čtvrtku už Michal Schlegel zápasil s nejlepšími cyklisty do 23 let na domácích silnicích v Závodu míru. A pral se statečně - v celkovém pořadí nestačil jen na Belgičana Bjorga Lambrechta.

Lambrecht o svém triumfu rozhodl už v sobotní etapě, kdy cyklisté dvakrát šplhali na obávané Dlouhé stráně.

Při prvním výšlapu na nic nečekal Michal Schlegel, který vypálil vpřed a na vrcholu měl dvouminutový náskok na skupinu favoritů. Ještě na začátku finálového stoupání pak držel náskok 1:40 minuty. „Jenže mi seklo v polovině posledního kopce. Měl jsem spočítané, že by to mělo být v klidu, ale nebylo. Věřil jsem si na dlouhý únik, byl jsem v pohodě a zkusil to,“ vysvětloval český mladík. ÚTOK. Jen co se silnice ve druhé etapě Závodu míru do 23 let zvedla, vypálil Michal Schlegel vpřed. Kilometr před cílem ho totiž dojela trojice Lambrecht, Niklas Eg a Harm van Houcke, z níž měl Lambrecht v závěrečných metrech nejvíce sil.

Schlegel před nedělní etapou na čtvrtém místě ztrácel 16 vteřin, ale rozhodně se nevzdával. „Ta ztráta je malá a zítra se rozhodně dá zlikvidovat. Doufám, že soupeřům opět v závěrečných kopcích odjedu,“ povídal. Ale v neděli to nešlo. Na cyklisty čekala obtížná trasa s řadou těžkých stoupání. Jízdu jim navíc úvodu znepříjemňoval silný vítr, ve druhé polovině etapy pro změnu déšť. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Právě větru využila norská sestava, která se jala udávat tempo a balík hned na začátku dne úplně roztrhala. V šestnáctičlenné skupině měli zastoupení Francouzi, Slovinci, ale chyběli Belgičané, Dánové i Češi - tři země, které měly své cyklisty v průběžném pořadí nejvýš. I proto začala naháněná. Náskok skupiny nepřesáhl minutu a na 63. kilometru během tvrdého stoupání na Rejvíz byla vedoucí šestnáctka dostižena. Vznikaly a zase zanikaly další skupiny, až v samotném závěru se před cílovým městem povedlo odskočit dvojici Dinmukhammed Ulysbajev, Kevin Geniets. Uzbecký cyklista byl v závěru silnější. Na čtvrtém místě vystoupal k lázním Priessnitz vedoucí Belgičan Lambrecht, který si na zádech přivezl i Schlegela. Celkové prvenství tak udržel. Český cyklista se naopak díky pátému místu posunul o dvě místa v celkovém pořadí na druhou příčku a vyrovnal tak české maximum z roku 2013. Tehdy dojel druhý Schleglův parťák z týmu CCC Sprandi Polkowice - Jan Hirt. „Jsem spokojený, Lambrecht byl prostě lepší. Ani jsem moc nezkoušel ujet, protože Belgičané měli velmi silný tým a dojeli by mě. Druhé místo je výborné a rozhodně je to jeden z mých nejlepších výsledků kariéry. Navíc jsem ho dosáhl po startu na Giru, což hlavně v sobotní etapě bylo cítit,“ připomněl český cyklista. Závod míru do 23 let Jeseník - Jeseník (160 km) 3. etapa: 1. Ulysbajev (Kaz.) 4:00:21, 2. Geniets (Luc.), 3. Lafay (Fr.) oba -1, ...6. Schlegel -8, 50. Neumann -1:59, 54. Otruba (všichni ČR) -2:51. Konečné pořadí: 1. Lambrecht (Belg.) 11:22:13, 2. Schlegel -16, 3. Egg (Dán.) -17, ...50. Neuman -18:58, 60. Otruba -26:59.