Vyhrát Závod míru a pak do World Tour? Zatím to pro cyklisty platí

Budoucí hvězdy světové cyklistiky opět zamíří do Jeseníků. Přitáhne je Závod míru do 23 let, který odstartuje první červnový den. Letos bude mít jednu významnou novinku. Na půlkulaté výročí, pojede se tu totiž popáté, mu organizátoři přidali etapu. Nově tedy bude klání čtyřdenní.

V praxi to pro závodníky znamená další krutý den ve strmých kopcích navíc. A právě pro velkou náročnost je o start v Jeseníkách takový zájem.

„Jako první se přihlásil tým Spojených států, a to už v říjnu, aby měli jistotu, že se na ně dostane,“ prozradil předseda organizačního výboru Jaroslav Vašíček.

„Startovní listina už je uzavřená, je v ní třiadvacet týmů a jediný, kdo chybí, je Austrálie, kde zrovna v tu dobu probíhá zkouškové období. Jinak máme kompletně celý svět včetně velmocí, jako je Holandsko, Francie, Belgie či Německo. Z asijských zemí tu bude výborný Kazachstán a Japonsko. Jediný, u koho jsme museli dlouho čekat na potvrzení účasti byla Kolumbie, se kterou je složitá komunikace,“ vysvětluje.

I letos zařadila Mezinárodní cyklistická unie (UCI) Závod míru do prestižního seriálu Nations‘ Cup, kde spolu soupeří národní výběry. „Pro Závod míru je to potřetí za sebou, což je obrovský úspěch, vždyť je tam jen šest závodů na světě. Jsme na takové úrovni jako Tour de l‘Avenir, či Okolo Flander, což je úžasné. Nemají to Španělé ani další světové velmoci, ale my tady na Moravě,“ rozplývá se Vašíček a pokračuje: „Letos navíc UCI povolila také start závodníků, kteří už mají smlouvu ve stájích nejvyšší kategorie World Tour, což může startovní pole ještě více zkvalitnit.“

Zatím však platí, že elitní profesionálové se v jesenickém pekle teprve taví a odlévají. Každý vítěz v dosud krátké historii Závodu míru později získal smlouvu v týmu nejprestižnější kategorie World Tour.

První vítěz Lotyš Toms Skujinš jezdí za Cannondale.

Rok 2015 a Rakušan Mühlberger, nyní v týmu Bora.

Loňský šampion Francouz David Gaudu dokázal vyhrát i Tour de l‘Avenir a získal kontrakt v FDJ.

„Jedinou výjimkou je Australan Spokes, který vyhrál před třemi lety. Oženil se, založil rodinu a místo cyklisticky se dal na práci v rodinné zahradnické firmě,“ dává k dobru Vašíček. „Australští cyklisté to totiž nemají snadné, většinou v únoru odjedou do Evropy a domů se vrátí po sezoně až v říjnu,“ vysvětluje.

Z Čechů se nejvíc bude čekat od Michala Schlegela, který před sezonou přestoupil do polské prokontinentální stáje CCC Sprandi Polkowice a právě prožívá svou velkou premiéru na Grand Tour, když polyká alpské kopce na Giro d‘Italia.

„Na startu budou dva české týmy - áčko a regionální výběr, takže dostane šanci dvanáct českých závodníků. Poskládat jich tolik v této kategorii dokážeme, vznikl také nový český oddíl Topforex, kde jsou dobří třiadvacítkáři, kteří přes zimu vyrostli. Máme také Camrdu, kluky z Whirlpoolu. Zájem o start je velký,“ líčí Vašíček, muž, který oživil etapové závody v Česku.