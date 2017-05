Druhou etapu v Kalifornii ovládl Majka a vede celkové pořadí

Sedmadvacetiletý Majka v závěrečném stoupání relativně krátké etapy o délce 144,5 km bojoval se silným protivětrem a Novozélanďanem Georgem Bennettem. První místo však na pásce v San Jose uhájil a připsal si premiérové vítězství v dresu týmu Bora, za který od letošní sezony jezdí.

Český cyklista Štybar startuje v Kalifornii poprvé od jarních klasik. V pondělní etapě vyhrál úvodní spurtérskou prémii, v kopcích se už ale do dění vepředu nezapojoval a dojel s odstupem 17:45 minut na 82. pozici.

„Většina etap je rovinatých, takže to bude na Marcela Kittela, ale pro mě je to důležité na rozjetí. První den se nám podařilo už vítězství. Ve druhé etapě to bylo daleko těžší, než jsem čekal. Etapa byla krátká, ale strávili jsme víc času v autobusu než jízdou. Na start 1,5 h a z cíle 3,5 h, uff. Zítra zase rovina,“ uvedl Štybar na facebooku k úvodu závodu, jenž potrvá do soboty.