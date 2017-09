Zase ta tíha... Ale Veselý ji přemohl. Bude jedničkou, věří mu kapitán

Dalších 11 fotografií v galerii EUFORIE. Jiří Veselý slaví výhru nad Thiemem de Bakkerem v daviscupové baráži. | foto: Česká sportovní / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Haag (Od našeho zpravodaje) - Nebyla to výhra suverénní, ale vydřená. A co průlomová? „I když vyhrál, po zápase skoro brečel. Protože si uvědomil, jak je těžké hrát za Česko,“ líčil kapitán tenistů Jaroslav Navrátil, co se odehrávalo v duši Jiřího Veselého. Muže, na nějž šéf týmu sází jako na budoucího hráče číslo jedna.