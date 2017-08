O vzpouře mobotů. Edris skákal nad Farahem, ale padlý vládce se nezlobil

Záhy byli zaplaveni tisícovkami fotografií s imitacemi robotího vítězného gesta krále vytrvalců.

Ale mobotů přibylo i na dráze a ti ve svém programu neměli vepsáno: Budu milý a hodný. Paul Chelimo předvedl ikonické gesto na startu, otočil se na Faraha a rukou naznačil, jak mu podřezává krk.

„Dával jsem mu tím najevo, že ho porazím,“ tvrdiľ americký Keňan.

Čím více se potom blížil cíl finálové pětky, Farah si uvědomoval, že prohrát vážně může. „Pochopil jsem, že desítka mi předtím vzala víc sil, než jsem myslel,“ uznal.

Britský běžec Mo Farah (uprostřed) ve svém posledním závodě na 5 000 m.

Etiopané proti němu nasadili cyklistickou taktiku týmu Sky. Vpředu pole obětovali Kejelchu diktujícího tempo, na konci bloku skryli lídra Edrise. „Měli plán hry a byli tři na jednoho. Dobře to udělali,“ ocenil i Farah.

A pak, 600 metrů před cílem, se to stalo.

Na metě, kde jindy útočil největší favorit, atakoval tentokrát Edris. Farah sice před cílem předstihl Chelima, ale na Etiopana byl krátký.

Padl za cílem jak podťatý na dráhu, dlouho na ní ležel. „Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil: A je po všem,“ vyprávěl. Edris zatím sypal sůl do ran přemoženého soupeře, skákal nad Britem – a předváděl mobota.

Pětkrát po sobě předtím Farahovi podlehl. „Ale teď já jsem šampion. Přestože on byl doma a měl tak mocnou podporu. Proto jsem dělal mobota,“ vykládal 23letý mladík.

Farah se nezlobil. Na něj ani na Chelima. On se snad ani neumí na nikoho zlobit. „Beru ta jejich gesta jako vyjádření respektu k tomu, co jsem dokázal,“ vyřkl.

Hlasatel britskou legendu oslavoval, na videostěně běžel průřez Farahovou kariérou, zatímco on kolébal malého syna Hassana a objímal pětiletá dvojčata Aishu a Amani. Od chvíle, kdy se narodila, na velké akci neprohrál. Až teď. Na konci své dráhové kariéry. „Byla to dlouhá a neuvěřitelná cesta,“ usmál se.

MÍ NEJDRAŽŠÍ. Mo Farah s rodinou.

Byl to v sobotu vlastně na šampionátu i den naruby. Diváci přišli, aby jej viděli naposledy vítězit a aby si užili veselou rozlučku showmana Bolta. Místo toho oba spatřili, jak zničeně leží na zemi, toho druhého dokonce už 50 metrů před cílem.

Načež pouhých pět vteřin poté, co padl Bolt, podceňovaná sprinterská štafeta Britů proťala cíl jako první před Američany a nasadila tomuto bláznivému večeru korunu...

Farah už odešel, Bolta odvezli do hotelu, zato Nethaneel Mitchell-Blake, finišman Britů, stále jen kroutil hlavou: „Já to pořád nepobral. My jsme mistři světa. No chápete to?“