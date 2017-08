Zápasník Švec dostane olympijský bronz z Pekingu v Havlíčkově Brodě

Slavnostní ceremoniál mu Český olympijský výbor ve spolupráci s městem uspořádá v pondělí na Havlíčkově náměstí od 17 hodin. Švecovi dodatečně medaili předá předseda ČOV Jiří Kejval.

Čtyřiačtyřicetiletý Švec se loni v listopadu dozvěděl, že mu bronz připadne poté, co jeho tehdejší přemožitel v přímém souboji o třetí místo Asset Mambetov z Kazachstánu byl usvědčen z dopingu po opětovné analýze vzorků a diskvalifikován. V Pekingu zápasili před devíti lety právě 14. srpna.

„Olympijskou medaili jsem chtěl získat celý život a v Pekingu jsem ji měl na dosah, jenže jsem zápas o bronz prohrál vlastní blbostí. Můžu si jen představovat, jaké by to bylo dostat ji na krk přímo v Pekingu a co všechno by se tím bývalo změnilo. Ale to nikdo nevrátí. A je fajn, že medaili budu moct převzít doma a že u toho budou moji blízcí i lidé, kteří mi na cestě k ní pomohli,“ řekl Švec pro web ČOV.

V Pekingu tehdy bojoval ve váhové kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu. Olympijský kov přidá do sbírky ke dvěma stříbrům a bronzu z mistrovství světa, z evropských šampionátů má tři bronzy.

„Průběh ceremoniálu musí splňovat náležitosti dané Mezinárodním olympijským výborem. Medaili předává předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, nesmí chybět například olympijská hymna,“ přiblížil generální sekretář ČOV Petr Graclík. „Ocenění převezme také trenér Ervín Varga, který byl u všech Markových úspěchů.“