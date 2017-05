Žádná týmová režie! brání se jediný muž, který umí rozesmát Räikkönena

Sebastian Vettel jednoduše odmítá, že by vedení Ferrari plánovalo před závodem, jak ho posunout na první místo. Ani se o to nepokusilo v průběhu závodu. Šlo podle něj pouze o shodu okolností, že jeho zastávka v boxech byla nakonec výhodnější než ta Räikkönenova.

„Neexistoval žádný plán na změnu pozic, opravdu,“ vysvětloval na tiskové konferenci čtyřnásobný mistr světa. „Hovořili jsme o zastávkách na schůzce před závodem a bylo to jasně dané - první jezdec má jako vždy právo jet do boxů první, normálně to bývá výhodnější, takže takové je pravidlo.“

Tentokrát to však výhodnější nebylo, opotřebení pneumatik bylo v Monaku tak nízké, že jezdci, kteří zastavili v boxech později, měli mírnou výhodu. „Dnes to byla jedna z výjimek, kdy zastavení v boxech později je výhodnější. Přitom pravidlo je, že rychlejší jezdec jede vždy první. Tentokrát hrálo v můj prospěch,“ pokračoval ve vysvětlování závodník. „Něco takového se jednoduše nedalo před závodem předvídat.“

Sebastian Vettel spustil po průjezdu cílem své tradiční vítězné hýkání a výskání, možná se radoval víc než kdy jindy, protože na trati v Monaku se mu nikdy moc nedařilo. A bylo to v ostrém kontrastu s jeho týmovým kolegou, který mlčel jako solný sloup a promluvil až při povinném zpovídání na stupních vítězů.

„Není důvod lhát - jsem velmi šťastný,“ přiznal Vettel. „Ale rozumím tomu, že on je trochu naštvaný.“

Nevypadalo to však, že by Räikkönen byl naštvaný konkrétně na Vettela. Spíš na celý svět. Byla by škoda, kdyby kvůli shodě okolností, jak to prezentuje německý jezdec, skončilo možná nejdelší a nejvřelejší přátelství mezi jezdci formule 1. Přestanete být Sebastian Vettel „Jediný člověk, který dokáže rozesmát Kimiho Räikkönena“?