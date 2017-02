Začíná světový šampionát alpských lyžařů. Na koho budou Češi spoléhat?

Zaostřeno na hvězdy Velká pozornost bude upřena na americkou reprezentantku Linsey Vonnovou, která se dokázala včas vrátit po více než ročním zranění a hned v Ga-Pa senzačně vyhrála sjezd. Ve Svatém Mořici se představí ve sjezdu, v super-G a kombinaci. „Doufám, že získám medaili, to je můj hlavní cíl,“ řekla dvaatřicetiletá Vonnová, jež dosud na MS vybojovala dvě zlata, tři stříbra a jeden bronz. „Moje sebedůvěra je menší než obvykle, ale vím, co je k medaili zapotřebí,“ dodala čtyřnásobná celková vítězka SP a olympijská šampionka ve sjezdu z roku 2010. Zlaté medaile v obřím slalomu a super-G vybojovala na minulém MS v Beaver Creeku Anna Veithová, tehdy ještě pod jménem Fenningerová, a po nedávném návratu po dlouhodobém zranění kolena do Švýcarska také přijede. Marcel Hirscher se po předloňském výpadku pokusí vrátit na slalomářský trůn, kde jej v Beaver Creeku vystřídal Jean-Baptiste Grange z Francie, titul bude obhajovat v kombinaci. (ČTK)