Z-Bo a marihuana? Nikdy nic nebylo. Hvězda pyká za bránění spravedlnosti

dnes 15:55

Vězení? Konec kariéry? Basketbalová star si v létě vyšla s kamarády a nedopadlo to dobře. Ale nedopadlo to ani nejhůř, jak to dopadnout mohlo. Co se rejstříku trestů týče, Zach Randolph nebude spojován s drogami. Ale čeká ho 150 hodin veřejně prospěšných prací za bránění spravedlnosti.

Šestatřicetiletý hromotluk, jenž si za 16 let v NBA dvakrát zahrál Utkání hvězd, totiž mohl strávit až rok za mřížemi. A také mu hrozil doživotní zákaz startu v nejlepší basketbalové lize světa. Hráč, jenž si během uplynulých osmi let v dresu Memphis Grizzlies napravil pověst divocha, si po přestupu do Sacramenta zase zadělal na problémy. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Losangelská policie zadržela Randolpha 9. srpna. Původně se ve Státech psalo, že u něj našla větší množství marihuany a vznikla domněnka, že ji hodlá prodat. To by byl zločin. Žalobce později obvinění zmírnil na přestupek a následně s hráčovými zástupci učinil dohodu. Zach Randolph se přiznal k bránění výkonu spravedlnosti a za to byl nyní odsouzen na 150 hodin veřejně prospěšných prací. Součástí dohody je například i klauzule, podle níž nesmí přijít do styku s usvědčenými dealery drog. Sám Randolph však už kvůli drogám nebude popotahován. „Od začátku vám tvrdíme, že informace o Zachově zatčení byly zavádějící. Nikdy nebyl zadržen s marihuanou. Kdokoli by tvrdil opak, dopouští se pomluvy,“ upozorňuje hráčův agent Ray Brothers. V NBA působí 206 centimetrů vysoký basketbalista přezdívaný Z-Bo od roku 2001, postupně prošel kluby Portland, NY Knicks, LA Clippers a Memphis a aktuálně souhlasil s odchodem do Sacramenta. Červencová smlouva mu za další dva roky na palubovkách zaručuje 24 milionů dolarů.