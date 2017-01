Veterány čeká část trasy Rallye Krumlov. Pojede se v zimě a potmě

Přes padesát historických vozidel vyrobených do roku 1979 se představí i v jižních Čechách. Ve čtvrtek na závodníky čekají noční zkoušky na známých tratích Rallye Český Krumlov.

„Bude to jedna z nejtěžších částí soutěže, protože povede v zimě a potmě po nejklikatější cestě v regionu. Závod bude hodně náročný hlavně na orientaci,“ říká Pavel Kacerovský z týmu ČK motorsport.

Nejdůležitějšími body na trati jsou Svatý Jan nad Malší, Kaplice, Soběnov, Benešov nad Černou či Malonty. První auto přijede do Jana před 18. hodinou, pak bude přestávka na večeři a lidé si mohou prohlédnout závodní stroje. Okolo 21.30 hodin projedou veterány náměstím v Kaplici, odtud pokračují dále.

„Ve Svatém Janu nad Malší jsme pro posádky připravili i speciální test, který se zčásti pojede po uzavřené silnici, po níž vede i rychlostní zkouška Rallye Český Krumlov. Silnice mezi Ločenicemi a Velešínem bude ve čtvrtek od 16.30 do 20 hodin uzavřená,“ upozorňuje Kacerovský.

Winter Trial je dálková rallye přesnosti a jede se za běžného provozu. Do 17. ročníku vyrazí vozy různých značek, ale letošní závod láká spíš na jména jezdců. Největší hvězdou je švédská dvojice složená z mistrů světa v rallye. Do Saabu 96 usedne světový šampion z roku 1984 Stig Blomqvist, navigovat jej bude mistr ze sezony 1983 Arne Hertz.

Oslava výročí v Monte Carlu

Už ve středu část pořadatelského týmu ČK motorsport odjíždí na další veteránskou soutěž. Na prestižní Rallye Monte Carlo Historique. Už pošesté Karel Mach a Jan Bláha usednou za volant sportovního kupé Škody 130 RS. Do cíle soutěže se vydají tentokrát z německého Bad Homburgu.

„Je to jedno z měst, kde se startuje hvězdicová jízda. Do Monte Carla dorazí naše posádka v sobotu večer po 1 200 kilometrech. Ta hlavní část rallye se pak bude v okolí knížectví odehrávat až do příští středy,“ popisuje Kacerovský program dvou Jihočechů, kteří se tak svezou i na rychlostních zkouškách právě skončené Rallye Monte Carlo nebo po legendárním úseku Col de Turini.

Posádka ČK motorsport bude ve startovním poli jako jediná z Česka. Svou účastí v závodu chtějí Mach s Bláhou oslavit 40 let od doby, kdy ve své třídě na Rallye Monte Carlo vyhrála posádka Blahna - Hlávka a druhá byla dvojice Zapadlo - Motal. Jeli ve vozech Škoda 130 RS.

„Naši kluci pojedou v replice vozu, který měl v roce 1977 na Monte k dispozici právě jezdec Zapadlo. Je to pro náš tým velká výzva, do Monte Carla míří velká konkurence, pojede přes tři sta aut. Ale hlavně si chceme jízdou připomenout výročí škodovky. Shodou okolností teď o víkendu v kategorii WRC2 také obsadili první a druhé místo tovární jezdci se Škodami Fabia R5,“ dodává.