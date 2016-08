Hradečtí cyklisté nyní dají dva etapové závody, druhý příští týden doma

Dvaadvacet sedmičlenných týmů, jejichž závodníkům půjde o body do světového žebříčku UCI.

Právě tuhle porci borců z řady zemí příští týden nabídne cyklistickým příznivcům závod East Bohemia Tour, který ve dvou svých etapách zamíří do obou nejvýraznějších pohoří Královéhradeckého kraje - nejprve při první do Krkonoš, poté při druhé do Orlických hor.

„Stejně jako v minulých letech očekáváme kvalitní cyklistiku, startovní listina je opět velmi kvalitní,“ uvedl Vladimír Vávra, ředitel pořádající hradecké stáje Whirlpool Author, pro kterou přináší právě vlastně domácí prostředí motivaci navíc. „Pro nás je to v posledních letech jeden z vrcholů sezony, kde se chceme ukázat.“

Hradecká stáj na to bude mít dvě etapy. Ta první se jede příští pátek z části v okolí Lázní Bělohrad a Hořic, aby poté cyklisté zamířili do cílového města, kterým bude Trutnov. Druhá o den později má centrum v Opočně a na cyklisty mimo jiné čekají obávané kopce Orlických hor. Ještě před East Bohemia Tour se cyklisté ve čtvrtek řádně rozehřejí při Velké ceně Hradce Králové, tradičním, už 51. ročníku kritéria v centru města.

Než si ale borci hradecké stáje zazávodí ve východních Čechách, čeká je pět etap v závodě Okolo jižních Čech, první už ve středu. „Jedeme tam v silné sestavě, budou v ní Brázda, Bucháček, Hačecký, Hunal, Kaňkovský a Polák Warchol, chceme uspět i tam,“ poznamenal Vávra.

Whirlpool Author prochází sezonou, která mu přinesla řadu úspěchů. Naposledy předminulý týden, kdy Alois Kaňkovský svým spurterským uměním v Polsku ovládl jednorázový Puchar Ministra Obrony Narodowej. „Jen potvrdil, že se nejen jemu letos daří, jsme spokojeni. Vyhráváme závody doma i v zahraničí, Martin Hunal získal bronz na mistrovství republiky, kde jela kompletní česká špička,“ řekl ředitel hradecké stáje.

Úspěšná sezona navíc může vyústit v účast jednoho, či dokonce dvou borců týmu na letošním mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že pořadatelé z Kataru připravili v Dauhá rovinatou trať, je vážným uchazečem o jedno místo v českém výběru Alois Kaňkovský.

„Formu má zatím dobrou, ale do šampionátu je ještě daleko. Pokud by se mu za pomoci týmu podařilo závod objet, ve finiši by šanci mohl mít, rychlý na to je dost,“ sdělil Vávra.

Letošní mistrovství světa je v programu sezony naplánováno na druhý říjnový týden. „Je to dost pozdě, otázkou bude, který z cyklistů bude mít ještě formu a zájem startovat. Také je třeba přihlédnout k profilu tratě a k tomu, že se dá čekat vítr, což asi nebude vyhovovat vrchařům,“ poznamenal ředitel hradecké stáje s tím, že v úvahu připadá i start Vojtěcha Hačeckého, „spurt mu umí výborně rozjet.“