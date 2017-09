Ruský doping? V prvních případech z McLarenovy zprávy chybí důkazy

Ve zprávě komise vedené Kanaďanem Richardem McLarenem je zmíněna asi tisícovka možných případů souvisejících se systematickým dopingem v Rusku.

Šestadevadesát případů, které zatím WADA prostudovala, patří k těm nejstarším. Generální ředitel agentury Olivier Niggli proto nepovažuje odložení prakticky všech kauz za překvapivé. „První případy byly ty, které jsme mohli vyřešit nejrychleji, protože u nich je nejméně důkazů,“ řekl agentuře AP při zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Limě.

Získat důkazy pro řadu kauz není jednoduché, protože Rusové mimo jiné manipulovali se vzorky a při vyšetřování nespolupracují. V celé řadě případů tak nebude zřejmě možné zahájit disciplinární řízení. „Je tam tisíc jmen, řada z nich je jen zmíněna na McLarenově seznamu. Pokud byste mohl obvinit sportovce pouze kvůli zařazení na seznam, tak by to šlo. Ale tak to není. V Moskvě byly zničeny tisíce vzorků,“ uvedl Niggli.

Odložení 95 případů bylo zveřejněno, protože se blíží rozhodování o účasti ruských sportovců na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Rozhodnou o tom dvě komise MOV. Jedna bude posuzovat jednotlivé případy a druhá se bude zabývat situací v Rusku všeobecně. Průběžné zprávy by měly zveřejnit ještě tento týden na zasedání MOV v Limě.

Na loňské olympiádě v Riu de Janeiro záleželo na rozhodnutí jednotlivých sportovních federací. Řada ruských sportovců směla startovat. Výjimkou byli zejména atleti, jejichž kolektivní zákaz účasti na mezinárodních akcích platí dosud. Atletická federace IAAF pouze povoluje závodění Rusů jako neutrálních sportovců, pokud prokážou, že nejsou napojeni na ruský systém.