Ragbyoví mistři polevili. Nemůžu nic nařizovat, říká trenér Vyškova

„Na tréninky chodí méně hráčů, než bych si představoval,“ doplňuje kouč Jimi Vyškov, který v sobotu od 14.00 v úvodním semifinále přivítá Tatru Smíchov.

Proč obhájci titulu v rozhodující fázi extraligy polevili? Vyškovu se nakupila zranění, mladíky zase zaměstnávají školní povinnosti - zkoušky, přijímačky, maturity. Šampionům možná uškodila i nezvykle dlouhá třítýdenní pauza po konci dlouhodobé části soutěže.

„U hráčů to možná evokuje volno a přispělo to k poklesu,“ přemítá Pala, jenž vede tým s Martinem Hudákem. „Beru to jako realitu, jsme amatéři. Nejde nikomu nic nařizovat, priority jsou nastavené jinak než předtím.“

Vyškov zažívá celkově zvláštní období. Snaživá parta předloni dokráčela do finále, loni po 22 letech slavili ve Vyškově zlato. „Poslední čtyři roky kluci podřídili ragby hodně. Jakmile přišlo uspokojení, věnují se trošku něčemu jinému - práci nebo studiu. Třem klukům se narodily děti, mění se jim sociální vazby,“ podotýká vyškovský kouč.

I přesto Jihomoravané obsadili v nadstavbě třetí příčku a v bojích o finále proti Tatře mohou jen překvapit. „Nicméně jsme pořád mistr ligy, pořád bychom se měli tlačit na nejvyšší stupínek a mít snahu obhájit,“ velí Pala, jenž věří v lepší časy. „Možná, až kluci vyzrají a usadí se, třeba je to zase nastartuje.“