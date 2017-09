Výkon McLarenu v Monze byl ́alarmující ́, říká ruský závodník

Pro ruského závodníka Daniila Kvjata je alarmující, že se McLaren dostal tak blízko Tora Rossa. B-tým stáje Red Bull letos výkonnostně padá a opravdu to začíná vypadat, že by měli v italské Faenze, kde Toro Rosso sídlí, zkusit něco změnit.

Kvjat strávil velkou část závodu v souboji se Stoffelem Vandoornem, než Belgičan ve 33. kole odstoupil s technickou závadou. Bylo pro něj hodně překvapivé, že mu byl na rovinkách vyrovnaným soupeřem. Podle Kvjata měl McLaren, navzdory motoru od Hondy, rychlejší auto než Toro Rosso.

„Dokonce i McLaren už byl dnes rychlejší než my,“ řekl Rus po svém údajně nejtěžším závodu sezony. „Vypadalo to, že jsou velmi silní. Samozřejmě o trochu lepší to bylo v zatáčkách, ale Vandoorne mi stačil i v Parabolice. Stále to bylo těsné. Pro mě je to důkaz, že je před námi ještě hodně práce.“

Podobné pocity měl Carlos Sainz s druhým vozem malé italské stáje. Odstartoval z patnácté příčky, cílem projel jako čtrnáctý. Na body nemohl ani pomýšlet. „Na rovinkách jsme byli možná rychlejší než auta Renaultu, ale v zatáčkách to nešlo. Chtěl jsem bojovat o top 10, ale nakonec to bylo nemožné. Red Bully nám však ukázaly, že také při Velké ceně Itálie to s naším motorem jde, takže i na okruzích jako je Monza bychom měli být konkurenceschopní.“

V Poháru konstruktérů, jehož pořadí je zásadní pro přidělování finančních odměn za sezonu, už Toro Rosso ztrácí na pátý Williams a Haas s Renaultem jsou těsně za ním. Pokud nepřijdou lepší výsledky, na konci sezony může být B-tým Red Bullu až na osmém místě celkového pořadí.

„Musíme se z toho poučit a být v Singapuru lepší. Jinak přijde pád, naše konkurence nespí,“ dodal syn slavného rallyového šampiona a vítěze Rallye Dakar Carlose Sainze.