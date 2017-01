Výhled pro deset Čechů v Melbourne: na Berdycha brzy číhá Federer

Karolína Plíšková (5. na světě)

Letos neporažená, v Brisbane vítězná a dle slov sebevědomá: „Pokud budu hrát dobře, jsem schopná porazit kohokoli.“ Je čas navázat na průlomové finále z US Open! Plíškové sedí nová spolupráce s odborníkem přes duše sportovců Marianem Jelínkem, pod novým koučem Davidem Kotyzou začala vítězně. Na úvod má Španělku Sorribesovou (106. na světě), z žebříčkově silnějších hrozí poprvé až Švýcarka Bacsinszká (15.) ve 4. kole. Právě osmifinále je základním cílem české ranařky. Ve čtvrtfinále by mohla čekat světová trojka Radwaňská a v semifinále Serena Williamsová, ale u Plíškové obzvlášť platí: nezírat daleko, raději jít krok za krokem.

Barbora Strýcová (19.)

Druhá a poslední nasazená Češka. Po roce vyšperkovaném medailí z Ria věří 30letá bojovnice v další progres. Na úvod má kvalifikantku, ve 2. kole lepší z dvojice Dayová–Petkovičová. Obhajuje 4. kolo, dosavadní maximum v Melbourne.

Kateřina Siniaková (37.)

Dvacetiletá Češka slavila v čínském Šen-čenu nedávno první titul WTA a odměnou jí je kariérní žebříčkové maximum. Udržela si formu? Začíná s bývalou světovou patnáctkou Görgesovou z Německa (nyní 56.). Ve 3. kole se v její části pavouka rýsuje silná Ruska Kuzněcovová (9.).

Kristýna Plíšková (60.)

Zatím méně slavná z dvojčat vyzve v 1. kole podobně žebříčkově postavenou Švýcarku Golubicovou (58.). Pokud by začala dobře, ve 3. kole hrozí střet se světovou jedničkou Kerberovou. Že by odveta za to, jak ve finále US Open zdolala sestru?

Lucie Šafářová (62.)

V roce 2014 semifinále Wimbledonu, o rok později finále v Paříži... Až loni se jízda oblíbené a usmívající se dívky a bývalé světové pětky kvůli zdraví zasekla. Los jí právě nepřál: v 1. kole zkušená Belgičanka Wickmayerová a hlavně poté potenciální střet se Serenou W. Krutý výhled.

Denisa Allertová (89.)

Šichta od prvního úderu: začíná proti slovenské vítězce loňského Turnaje mistryň Dominice Cibulkové, aktuálně šesté ženě planety. Bude to první vzájemný souboj.

Tomáš Berdych (10.)

Se „superkoučem“ Goranem Ivaniševičem mají velké cíle; posílilo je semifinále z Dauhá, leč do reality je vrátil los. Kvalifikant na úvod a ve 2. kole francouzský veterán Mahut? Potud v pohodě, jenže pak to je kvapík – už ve 3. kole hrozí střet se švýcarským esem Rogerem Federerem. Toho naposledy zdolal v roce 2013, od té doby pětkrát vyhrál sok (celkově zní vzájemná bilance 6-16 z Berdychova pohledu). A případné 4. kolo by mohlo znamenat střet se světovou pětkou Kei Nišikorim (celkově 1-4). Těžké, velmi těžké. Loni Berdych v Melbourne vypadl ve čtvrtfinále právě s Federerem, obhajuje zde tím pádem 360 bodů.

Jiří Veselý (54.)

Tohle téměř zavání australským prokletím: třikrát po sobě tu 23letý český příslib končil hned v 1. kole, ve kterém letos vyfasoval světovou šestku Monfilse z Francie. V roce 2014 jej ve Wimbledonu porazil; favoritem nebude, ale je pravda, že proti esům Veselý občas zazáří.

Adam Pavlásek (72.)

Ještě o rok mladší tenista než Veselý poprvé míří do hlavní soutěže Australian Open – a naopak s příznivým losem, v 1. kole se střetne s majitelem divoké karty, domácím Andrewem Whittingtonem (23 let, na žebříčku číslo 190). Pokud by ostrou premiéru v Melbourne Pavlásek zvládl, mohl by dál narazit na chorvatského bombera Karloviče.

Radek Štěpánek (102.)

Ne, český nezmar nemá dost. Štěpánek zvládl všechna tři kvalifikační kola a stal se nejstarším grandslamových kvalifikantem od roku 1977, kdy se do hlavní soutěže rovněž na Australian Open dostal dvaačtyřicetiletý Mal Anderson. V úvodním kole hlavní soutěže se dvojnásobný daviscupový vítěz utká s Dmitrijem Tursunovem z Ruska, nad nímž ze tří vzájemných zápasů dokázal vyhrát jen před deseti lety v Moskvě.