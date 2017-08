Vuelta: pády v koncovce a rošáda vítězů v Quick-Stepu. Slavil Trentin

Právě jeho jméno bylo před startem čtvrté etapy španělské Vuelty nejvíce skloňováno.

„Velkým favoritem bude Matteo Trentin. Jeho stáj tu prožívá povedený začátek,“ domýšlel John Degenkolb, sprinterská naděje týmu Trek. „Já se necítím dobře. Bude to pro mě spíše přejezdová etapa,“ doplnil.



Zatímco Trentin v neděli pobídl k vítězství svého týmového parťáka Lampaerta, v úterý už byl v cíli první právě on.

Belgická stáj Quick-Step si velmi technicky náročný dojezd v Tarragoně pohlídala. Do závěrečných pěti kilometrů, které nabídly hned pět kruhových objezdů a několik ostrých zatáček, přivedl hlavní balík Julian Alaphilippe. Poté ho vystřídal Yves Lampaert, na třetím místě se tehdy schovával právě Trentin.

„Rozhodli jsme se, že to dnes pojedeme na mě,“ vyprávěl v cíli Ital.



Když Lampaert odstoupil, Trentin chvíli vyčkával za kolem Josého Lobata. Tři sta metrů před cílem ale vystřelil a suverénně si právě před Španělem dojel pro vítězství. Zkompletoval tak vítězný hattrick ze všech tří Grand Tour.

„Byla to skvělá práce týmu. Nebylo to vůbec jednoduché, ale dobře jsme si rozdělili role. Julian to výborně rozjel do té technické pasáže, já už jsme pak měl skvělou pozici,“ pochvalovall si 28letý Ital.



Těsně před neutrální zónou upadli Dani Moreno z Movistaru (před dnešní etapou 14. se ztrátou 1:20 minuty) a Domenico Pozzovivo (před dnešní etapou 9. se ztrátou 43 sekundy).

Připravujeme podrobnosti...