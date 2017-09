Contador na Vueltě řádil a Froome ztrácel, přesto dál vede. Vyhrál Denifl

Vrchol s varovným názvem Los Machucos se utápěl v mlze, když se nahoru mezi kapkami deště po betonových blocích drápal poslední z šesti uprchlíků dne.

Stefan Denifl na posledních pěti kilometrech setřásl i Daniho Morena a šlapal si pro největší triumf své kariéry.

Vítěz letošního ročníku závodu Kolem Rakouska se na žádné z Grand Tour k vítězství v dosavadní kariéře ani nepřiblížil, vždyť nejlépe dopadl loni v třinácté etapě Gira d ́Italia, kde dojel šestý.

Až nyní, v devětadvaceti letech se dočkal.

„Celou Vueltu jsem na tuhle etapu čekal a šetřil se a teď jsem se dočkal. Dal jsem do ní všechno, je nádhera, že se to povedlo,“ usmíval se na tiskové konferenci v cíli..

Co bylo ale podstatnější, minutu a půl za ním prožíval největší krizi letošní Vuelty dosavadní vládce Chris Froome.



Přitom to byl právě on, kdo ještě před úterní časovkou upozorňoval: „Kdo ji pojede úplně naplno, ten za to ve středu na tom brutálním kopci zaplatí.“

Časovku sice vyhrál, nicméně věřil, že sil na středeční etapu pošetřil dost.

Nepošetřil, na pekelně strmých sedmi závěrečných kilometrech totiž od úvodních metrů ztrácel.

Hned po nájezdu do Los Machucos totiž zaútočil Miguel Ángel López, ke kterému se okamžitě přidal i Alberto Contador. Spolu pak několik kilometrů stoupali a unikali všem dalším favoritům, než si vyměnili role z nedělní etapy na Sierra Nevadu.

Tentokrát měl lepší nohy španělský matador, který tak pohlcoval jednoho uprchlíka za druhým, jen na Denifla nestačil.

Za ním se v nejprudších pasážích Froome trápil natolik, že zůstal až ve třetí skupině za tou Nibaliho, ve které jeli i Kelderman, Zakarin, Woods nebo právě tuhnoucí López.

Prožíval první opravdovou krizi na letošní Vueltě.

S Froomem první část kopce zůstávali tři týmové kolegové. Postupně ale skončila práce pro Gianniho Moscona i Wouta Poelse a tři kilometry před cílem už měl k sobě Brit jen po sezoně odcházejícího Mikela Nieveho.



Španěl ale potvrdil svou pověst věrného domestika. Frooma, který v tu chvíli ztrácel už víc než minutu na Contadora a půlminutu na Nibaliho a spol., táhl kopcem vzhůru až k cíli.

Tím nakonec červený muž projel o téměř minutu a tři čtvrtě za Contadorem a o 42 vteřin za Nibaliho skupinou.

Italský cyklista tak čtyři dny před koncem ztrácí na druhém místě už jen 1.16 minuty. Třetí Wilco Kelderman je zpět o dalších 57 vteřin a Ilnur Zakarin ztrácí 2.25 minuty. Velký krok k pódiu udělal i Alberto Contador, který aktuálně za Keldermanem zaostává už „jen“ o minutu a jednadvacet sekund.

Na sedmé místo se z desátého posunul Michael Woods, největší propad naopak zaznamenal Kolumbijec Esteban Chaves, který ztratil skoro šest minut a z devátého místa klesl na dvanácté.

Jak se vše odehrálo

Nejmladší účastník končí. Na startu sedmnácté etapy ve vesničce Villadiego chyběl krátce po poledni nejmladší muž závodu Lennard Kämna. Osmý muž úterní časovky se totiž potýká s bolestmi kolene a v závodu se rozhodl nepokračovat. Neodstartoval ani Daniel Oss z BMC a v závodu už tak pokračovalo jen 166 cyklistů.



Puntíky v úniku. Hned po odmávání startu závodu se do úniku dostali Alessandro de Marchi (BMC), Dani Moreno (Movistar) a Stefan Denifl (Aqua Blue). Později je doplnil ještě Julian Alaphilippe (Quick-Step), lídr vrchařské soutěže Davide Villella (Cannondale) a Magnus Cort (Orica). Skupina si postupně vytvořila náskok až devíti minut na peloton, který v tu chvíli v poklidu vedli jezdci týmu Sky.

Makáme pro Lopéze. Netrvalo dlouho a v čele hlavního balíku začali pracovat cyklisté Astany pro Miguela Ángela Lopéze. Kolumbijec na letošní Vueltě ovládl už dvě etapy a ve středečním extrémně náročném finiši prahl po zkompletování hattricku. S Astanou později začali spolupracovat také Bahrain-Merida, Orica a Bora.

Body v mlze. Vrchol Portillo de Lunada byl zahalen v mlžném oparu, a tak ani kamery neodhalily, který z cyklistů projel jako první vrchařskou prémií. Až později ředitelé závodu přiznali pět bodů právě Villellovi, jenž tak znovu zvýšil náskok v čele klasifikace. V následném sjezdu ale italský cyklista na mokré silnici ztratil kontakt s přední skupinou, která už v tu chvíli jela před pelotonem s pouhými třemi minutami k dobru.



Ztrácel i Majka. Nebezpečný sjezd z první prémie dne nesvědčil ani polskému šampionovi. Rafal Majka totiž pod kopcem na hlavní balík ztrácel víc než minutu, ale stáhli se k němu čtyři kolegové z týmu, kteří ho těsně před začátkem druhého stoupání dne dotáhli zpět.

Chaves ujíždí... a zase se vrací. Třiadvacet kilometrů před cílem se z hlavního pole pokusili ujet Adam Yates s Estebanem Chavesem. Přidali se k nim i David de la Cruz, Jarlinson Pantano nebo Antonio Nibali, ale po pěti kilometrech je neúnavný vlak týmu Sky znovu pohltil. Chaves se navíc tak vyčerpal, že v závěrečném stoupání ztratil téměř šest minut.



Vyhraje Denifl, nebo ne? Už s pouhou minutou a půl k dobru vjíždělo do závěrečného krutého stoupání vedoucí kvarteto de Marchi, Denifl, Moreno a Allaphilippe. Nezdálo se, že by některý z cyklistů před zrychlující skupinou favoritů uhájil první místo, přesto se to Stefanu Deniflovi povedlo. Zaútočil na metě pěti kilometrů před cílem a pak už jen hájil náskok před dotírajícím Contadorem. O půlminuty to zvládl.

Froome nestačí. Jen co favorité narazili do třicetiprocentního maxima Los Muchacos, začali ujíždět Contador s Lópezem. Kolumbijec se posléze propadl do Nibaliho skupiny, která i tak ujížděla trápícímu se Froomovi. Toho do cíle za zadním kolem doslova táhl Mikel Nieve, i proto mu pak Brit v cíli dlouho děkoval. I čtyři dny před koncem Vuelty totiž třímá víc než minutový náskok na Vincenza Nibaliho.