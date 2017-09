Contador útočil a pak trpěl, Froome zvýšil náskok. Hrdinou dne je López

„Tady si každý sáhne na dno,“ predikoval Alberto Contador. „Nahoře doslova cítíte, jak vám dochází síly a hůř se vám dýchá,“ popisoval zase Nicolas Roche.

Oba mluvili o možná nejtvrdší zkoušce celé letošní Vuelty.

Takové bylo nedělní menu:

Alto de Hazzalanas – prémie první kategorie.

Alto del Purche – prémie první kategorie.

Alto Hoya de la Mora – lyžařské středisko ve 2510 metrech nad mořem, prémie mimořádné kategorie.

Ale žádné velké drama z toho nakonec nebylo.



Hned na úvodním kopci dne se z pelotonu vydala trojice Adam Yates, Romain Bardet a Steven Kruijswijk. Z té pětadvacet kilometrů před cílem vyrazil právě Yates, který dlouho živil naději na svůj první triumf na Grand Tour v kariéře.

„Ale pro samotného cyklistu je ten závěrečný výšlap noční můrou,“ tvrdil před startem právě jeho souputník Bardet.

Měl pravdu, na metě čtyř kilometrů před cílem se Yatesova touha rozplynula.

To se k němu totiž přiřítil Miguel Ángel López.

Kolumbijec se ze skupiny Chrise Frooma vydal 26 kilometrů před cílem spolu s Albertem Contadorem. Dvacet kilometrů pak tohle duo spolupracovalo, než Španělovi došly síly a začal se propadat zpátky ke Froomovi a spol.

To López nezpomaloval.

Dojel a minul Yatese a upaloval už za svým druhým letošním triumfem na španělské Grand Tour. Zároveň ses v průběžném pořadí stal skokanem dne, když se z desáté příčky posunul až na šestou.

„Byl to nádherný den. Když jsem zaútočil s Contadorem, měl jsem určité pochybnosti, protože to bylo dost daleko od cíle,“ svěřoval se López v cíli. „Poslední kilometry se navíc odehrávaly nad dvěma tisíci metry. Ale já měl dnes potřebnou sílu a tak jsem tady,“ usmál se.



Za ním skupinu červeného muže dlouho i přes marný útok Vincenza Nibaliho drželi pohromadě Wout Poels s Mikelem Nievem. Až v posledních dvou kilometrech dokázal poodjet Ilnur Zakarin, který si dojel pro druhé místo a posun na třetí celkově.



Deset vteřin za nimi do cíle dorazili Wilco Kelderman, Esteban Chaves, Froome a šest vteřin po nich i Nibali.

Italský cyklista tak na druhém místě ztrácí opět o něco víc, nyní 61 vteřin. Za třetím Zakarinem, který na Frooma ztrácí 2:08 minuty, je o tři vteřiny čtvrtý Kelderman a pátý je Chaves – o dalších 28 vteřin zpět.

Contador projel páskou se ztrátou téměř minuty a půl a spadl na devátou příčku. Ještě hůře ale dopadl před startem sedmý David de la Cruz, který ztratil víc než pět minut a je jedenáctý.

V pondělí čeká cyklisty na Vueltě druhý volný den, než se v úterý postaví na start pekelně důležité čtyřicetikilometrové časovky do Logroňa.

Jak se vše odehrálo

Vzhůru do hor. Deset minut před druhou hodinou odpoledne vyrazili cyklisté z poklidného městečka Alcalá de Real vstříc pohoří Sierry Nevady. Na 129 kilometrech je čekalo 3305 výškových metrů, dvě stoupání první kategorie a to cílové, hodnocené mimořádně.

Únik po 30 kilometrech. Odjet z pelotonu znovu zkoušel lídr vrchařské soutěže Davide Villella, tentokrát ale štěstí neměl. Do úniku se po třiceti kilometrech probojovala osmička mužů, ve které jeli i Edward Theuns (Trek), Nelson Oliveira (Movistar) nebo lídr bodovací soutěže Matteo Trentin (Quick-Step). Jejich náskok se ale nepřehoupl přes tři minuty.

Trentin bojuje. Ví, že o zelený dres kvůli následujícím horským etapám s velkou pravděpodobností přijde, přesto o něj Matteo Trentin bojuje. V Granadě projel prémií na prvním místě a připsal si další čtyři body.

Letecký den. Byl to v neděli nejrychlejší start do etapy na letošní Vueltě. Cyklisté za první hodinu ujeli 51 kilometrů!

Roche ztrácí. „Bude to nejtěžší etapa celé Vuelty,“ řekl před nedělí třináctý muž průběžného pořadí Nicolas Roche. Irský cyklista věděl, o čem mluví. Jen co peloton narazil Alto de Hazallanas – prvního stoupání dne, byl to právě on, kdo začal jako první z favoritů ztrácet.

Ujíždí Bardet, Kruijswijk a A. Yates. Z pelotonu se naopak vydali vpřed Adam Yates, Steven Kruijswijk a Romain Bardet, kteří postupně polykali jednoho muže z úniku za druhým. Jen Sander Armee (Cofidis) jim dlouho unikal a držel si minutu k dobru. Tři pak měl na peloton, který dál vedla Astana, která ale každým kilometrem ztrátu snižovala.

Yates jede sám. Kilometr poté, co se silnice opět zvedla, dojela trojice i Armeeho a o chvíli později už upaloval Yates sám. Z pelotonu se mezitím oddělila dvojka Contador & López, kterou držela na uzdě letka Sky. Jejímu tempu už nestačil sedmý muž pořadí David de la Cruz.

Nibali zkouší nemožné. Zatímco vepředu s minutovým náskokem před Contadorovou skupinou uháněl Yates, z Froomovy grupy se 13 kilometrů před cílem pokoušel odjet Vincenzo Nibali. Tři kilometry bojoval s větrnými mlýny, než se pokojně vrátil k lídrovi závodu.

Contador trpí, López letí. Dvacet kilometrů trvala spolupráce Alberta Contadora s Miguelem Ángelem Lópezem. Pak mladičký Kolumbijec zvýšil tempo a španělské legendě pláchl. Netrvalo dlouho a dojel i tuhnoucího Yatese, který se za něj sice snažil chvíli zavěsit, ale po několika metrech skoro zastavil. López měl cestu k triumfu otevřenou.



Poels vymazal (skoro) všechny útoky. Až na metu 1300 metrů udržoval Wout Poels tak vysoké tempo, že z něj nikdo nedokázal ani poodjet. Pak ale vypálil Ilnur Zakarin, který už sice nedokázal chytit Lópeze, ale na posun už na třetí místo průběžné klasifikace to stačilo. Froomovi nic z toho nevadilo, jen týden před koncem španělské Grand Tour totiž třímá pohodlný minutový náskok. A to v úterý ještě čeká jeho oblíbená časovka.