I Froome chybuje. Na Vueltě spadl a ztratil. Další výhru slaví Marczynski

dnes 17:49

Hovořilo se o ní jako o etapě pro únik. To by ale byla na Vueltu příliš velká nuda. Cyklista z úniku – Thomas Marczynski sice opravdu dvanáctou etapu vyhrál, za ním se ale odehrávalo další z mnoha dramat, které španělskou Grand Tour tradičně provází. Ve sjezdu do cíle totiž spadl lídr závodu Chris Froome a na Alberta Contadora ztratil 42 vteřin, na skupinu všech dalších favoritů pak 20 vteřin.

