Velkolepé finále Vuelty. Contador vyhrál na Angliru a Froome skoro celkově

Cyklistika

Zvětšit fotografii Alberto Contador | foto: Unipublic

dnes 18:20 18:00

Až do dvacáté etapy Vuelty čekali španělští fanoušci na domácího vítěze. A až na vrcholu monumentálního stoupání Alto de l ́Angliru se dočkali. Byl to triumf skoro pohádkový, obstaral ho totiž v neděli se s kariérou loučící Alberto Contador. V čele závodu zůstal v sobotu třetí Chris Froome, kterému tak v neděli stačí dojet do Madridu a dočká se premiérového triumfu na španělské Grand Tour.